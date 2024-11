Ligue 1 : la soirée cauchemardesque du Stade Brestois

Le Stade Brestois entame bien mal une semaine historique pour lui. Avant de se rendre à Barcelone mardi en Ligue des Champions, le club breton a été défait 3-2 à Monaco en ouverture de cette 12e journée de Ligue 1. Il n’y a rien d’infamant à être battu par le 2e du championnat bien sûr, mais la manière et la mauvaise série ont de quoi inquiéter. Comme à Auxerre et Montpellier, les Ty Zefs sont passés complètement à côté de leur première période avec deux buts logiquement encaissés, et une défense qui a pris l’eau de partout. Et pour ne rien arranger, Pierre Lees-Melou s’est blessé au genou.

«Entre le résultat et la possible blessure de Lees-Melou, c’est une soirée cauchemar», déplorait Eric Roy, lui-même exclu par l’arbitre peu après l’heure de jeu, suite à un contact sur Ajorque qui l’a fait exploser sur son banc de touche. « On a la fâcheuse habitude de démarrer le match à 2-0. Notre deuxième mi-temps a été bien meilleure, on a montré notre véritable visage. Mais en championnat, on est incapables de le faire sur 90 minutes, c’est le problème. L’un des objectifs du match était de retrouver une stabilité défensive, il n’a pas été rempli » soulignait le technicien après la rencontre.

Roy inquiet pour Lees-Melou

«Si en plus, il faut marquer trois buts, à Monaco pour ramener un point, ça devient une mission impossible», poursuivait-il en conférence de presse, conscient que la situation devient urgente. C’est déjà la 3e défaite consécutive en Ligue 1 et les Brestois sont désormais à portée de tir du barragiste stéphanois (3 points d’écart), qui reçoit Montpellier ce samedi soir (19h). « Il va falloir regarder derrière nous, plus que devant, lors des prochaines semaines » enchaînait Eric Roy. «On ressort avec beaucoup de frustration. Ce n’est pas un bon sentiment.»

Si tout réussit aux Finistériens en Ligue des Champions, ce n’est pas le cas en Ligue 1 depuis quelques semaines. Le maintien est pourtant la priorité, même si les exploits en C1 sont une respiration bienvenue. Il faudra probablement aller à Barcelone sans son maître à jouer, touché dès la première période et dont l’état inquiète. « Ça ne sent pas très bon. Je crois qu’il a pris un coup de genou, une béquille, juste au-dessus de sa plaque. J’espère que ce ne sera pas trop grave, mais le docteur paraissait inquiet. » Brest a peut-être perdu plus qu’un match sur le Rocher.