C3 : les adversaires de l’OM sont connus !

Ce jeudi, les barrages retour de la Ligue Europa ont livré un beau spectacle, mais ont été fatals aux clubs français. Que ce soit Rennes, Toulouse et Lens respectivement contre l’AC Milan (3-0/2-3), Benfica (1-0/0-0) et Fribourg (0-0/3-2 ap), les trois formations tricolores engagées en début de soirée ont craqué et laissent la qualification à leurs trois rivaux. Dans le même temps, Braga et Qarabağ ont longuement bataillé, mais ce sont les Azerbaïdjanais qui se sont qualifiés (4-2/2-3 ap). Plus tard dans la soirée, le Sporting CP a confirmé sa victoire 3-1 contre les Young Boys de Berne pour filer au tour suivant (1-1). Scénario différent pour Galatasaray renversé par le Sparta Prague (3-2/1-4).

Cela a été très serré en revanche entre le Feyenoord et l’AS Roma (1-1/1-1), mais à la fin ce sont les Italiens qui se sont qualifiés aux tirs au but (4-2). Accroché 2-2 par le Shakhtar Donetsk, l’Olympique de Marseille recevait les Ukrainiens dans un match où les Phocéens l’ont emporté (3-1). Toutes ces équipes rejoignent West Ham, Brighton & Hove Albion, les Glasgow Rangers, l’Atalanta, Liverpool, Villarreal, le Slavia Prague et le Bayer Leverkusen. Ces huit formations seront d’ailleurs les potentiels adversaires de l’Olympique de Marseille au prochain tour. Le tirage au sort des huitièmes de la Ligue Europa aura lieu demain à 12h.

Les 16 qualifiés en 1/8e de finale de Ligue Europa

Têtes de série

West Ham (Angleterre)

Brighton & Hove Albion (Angleterre)

Glasgow Rangers (Écosse)

Atalanta (Italie)

Liverpool (Angleterre)

Villarreal (Espagne)

Slavia Prague (Tchéquie)

Bayer Leverkusen (Allemagne)

Non têtes de série