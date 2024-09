Atlético - Real Madrid : un photographe français tire la sonnette d’alarme sur les chants racistes

Spectacle désolant ce dimanche soir au Civitas Metropolitano. Le derby de Madrid qui devait être une fête du football s’est transformé en cauchemar à cause de la bêtise de certains supporters de l’Atlético. Jordan Bajo, photographe et créateur de contenu français, était présent sur place et a publié un message sur Instagram pour dénoncer les chants racistes de "centaines" de supporters colchoneros.

« Ce soir, j’ai vécu le pire match de ma vie. Pas sur le plan footballistique, mais sur le plan humain. Des centaines de supporters de l’Atlético de Madrid chantant en cœur "mono" (singe) à Vinicius Jr., des cris de singe accompagnés d’insultes racistes toutes aussi écœurantes les unes que les autres, venant d’adultes comme de jeunes enfants… Je ne me suis jamais senti aussi mal, l’ambiance était tellement pesante. Je suis encore abasourdi d’avoir assisté à ça. Le racisme est un fléau qu’il faut punir gravement. Il n’a sa place nulle part», a ainsi écrit le Français en story Instagram, dépité par le spectacle auquel il venait d’assister. Un nouveau scandale de racisme donc, qui va encore une fois salir l’image du football.