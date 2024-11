Le gouvernement s’indigne des chants homophobes entendus lors d’ASSE-Strasbourg

Depuis le début de saison, les incidents homophobes se multiplient dans les stades de Ligue 1. Un problème récurrent qui est désormais pris très au sérieux par le gouvernement et la LFP qui n’hésitent pas à sévir face à ces agissements. Ce dimanche soir, plusieurs membres du gouvernement se sont insurgés face à des chants homophobes entendus au stade Geoffroy-Guichard. Ce samedi, après la victoire de l’ASSE face à Strasbourg (2-0), les supporters stéphanois avaient entonné des chants insultants envers les supporters lyonnais, à une semaine d’un derby qui s’annonce électrique. Des provocations qui n’ont pas plu à Gil Avérous, le ministre des Sports. Sur X (ex-Twitter), ce dernier s’est fendu d’un message incisif dans lequel il indique que des sanctions seront prises face à ceux qui ont été à l’origine des chants homophobes :

«Inacceptable. Je ne souhaite pas m’indigner tous les dimanches. Chantés ou non, les messages qui banalisent le rejet et la discrimination doivent cesser. Des jeunes en souffrent chaque jour.Il faut identifier, interpeler et interdire de stades les quelques-uns qui feignent encore de ne pas comprendre. Nous y travaillons avec Bruno Retailleau (ministre de l’Intérieur, ndlr) et Othman Nasrou (Secrétaire d’État chargé de la Citoyenneté et de la Lutte contre les discriminations de France, ndlr). Les stades doivent être des lieux de rassemblement et d’émotions partagées où aucun citoyen n’est rejeté. On peut mettre l’ambiance sans haine et insultes. J’irai à la rencontre de l’ASSE dès les prochains jours, pour avancer.»