Reims : Wout Faes s'est mis d'accord avec Leicester

Wout Faes est tombé d'accord sur les termes de son contrat avec Leicester. L'international belge (une sélection) va bientôt rejoindre l'Angleterre pour passer sa visite médicale avec les Foxes. Après la Belgique, les Pays-Bas et la France donc, c'est le quatrième pays dans lequel va évoluer le défenseur central. Il ne resterait plus que quelques détails à régler entre les deux clubs pour que le Belge rejoigne l'outre-Manche.

Vendu par Ostende à Reims à la fin du mois de janvier 2020, le joueur de 24 ans a été prêté dans la foulée au même club belge afin qu'il continue sa progression. À la fin de ce prêt très court (6 mois), Wout Faes est revenu chez les Rouges et Blancs et il s'est rapidement imposé comme un pilier au sein de la défense rémoise avec 77 rencontres à son actif pour 5 buts et 1 passe décisive en deux saisons donc.