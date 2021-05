Serie A : le Napoli cartonne Spezia, l'Udinese et Bologne se neutralisent

La 35e journée de Serie A débutait ce samedi avec notamment un match entre Naples (5e) et Spezia (16e). Les Partenopei voulaient s'emparer de la deuxième place et continuer à croire en une qualification en Ligue des Champions. Tout a bien débuté avec l'ouverture du score de Piotr Zielinski (15e). Victor Osimhen s'est ensuite offert un doublé (23e et 44e). Malgré la réduction du score de Roberto Piccoli (64e), Naples s'est imposé 4-1 avec un nouveau but d'Hirving Lozano (80e).

Avec cette victoire, Naples remonte à la deuxième place. Spezia reste 16e et ne compte que 3 points d'avance sur Benevento le premier relégable. Match de milieu de tableau, la rencontre entre l'Udinese (11e) et Bologne (12e) s'annonçait très serrée. Elle s'est logiquement terminée sur un match nul 1-1. Rodrigo De Paul (23e) avait ouvert le score avant que Riccardo Orsolini lui réponde sur penalty (82e).

Le classement de la Serie A