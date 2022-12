Pays-Bas - Argentine : les compositions officielles

Les quarts de finale de la Coupe du monde se poursuivent avec le choc entre les Pays-Bas et l'Argentine (coup d'envoi 20h, un match à suivre en direct sur FM). Les Néerlandais de Van Gaal, toujours invaincus dans le tournoi, ont sorti les États-Unis en huitièmes (3-1) et s'attaquent désormais à un très gros morceau avec l'Abiceleste de Lionel Messi. Les Argentins ont maîtrisé l'Australie (2-1) au tour précédent mais devront certainement hausser leur niveau de jeu face à Memphis Depay et ses coéquipiers. Le vainqueur de ce match retrouvera la Croatie, mardi, en demi-finales.

Pour ce match, Lionel Scaloni, le sélectionneur argentin, se calque sur le schéma tactique néerlandais et passe en 5-3-2 avec l'entrée dans le onze de Lisandro Martinez derrière qui formera la charnière avec Romero et Otamendi. Au milieu, le trio Fernandez-De Paul-Mac Allister est reconduit. Devant, Alvarez est encore préféré à Lautaro Martinez pour évoluer à côté de Messi. Di Maria débute sur le banc. Côté Pays-Bas, Louis Van Gaal reste fidèle à son organisation et à ses hommes avec le capitaine Van Dijk en chef de la défense. De Ligt et De Vrij restent sur le banc car Aké et Timber enchaînent. Au final, le sélectionneur néerlandais n'effectue qu'un seul changement après la victoire face aux Américains avec la sortie de Klaassen du onze au profit de Bergwijn devant. Ce qui fait reculer Gakpo d'un cran au poste de milieu offensif.

Les compositions officielles :

Pays-Bas : Noppert – Timber, Van Dijk, Aké – Dumfries, De Roon, De Jong, Blind – Gakpo – Depay, Bergwijn.

Argentine : Martinez – Molina, Romero, Otamendi, Lisandro Martinez, Acuna – De Paul, Fernandez, Mac Allister – Messi, Alvarez.

