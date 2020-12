FIFA : la Fédération Haïtienne de Football mise sous tutelle

Il y a trois semaines, Yves Jean-Bart, président de la Fédération haïtienne de football (FHF) et ancien membre de la commission permanente de la FIFA, avait été reconnu «coupable d'avoir abusé de sa position et d'avoir harcelé et abusé sexuellement de diverses joueuses, y compris des mineures, en violation du code d'éthique de la FIFA» et sanctionné par «une interdiction à vie de toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre), tant au niveau national qu'international» par l'instance suprême du football international.

Aujourd'hui, le Bureau du Conseil de la FIFA publie un nouveau communiqué pour annoncer la nomination d'un comité de normalisation pour la Fédération Haïtienne de Football. Sorte de mise sous tutelle visant à empêcher toute ingérence de la part du président banni. «Le Bureau a pris note que tout semble indiquer que M. Jean-Bart continue d’exercer son influence au sein de la FHF en s’impliquant dans les affaires courantes malgré la sanction prononcée à son encontre», explique l'instance qui souligne également que «de nombreuses sources affirment que le président de la FHF et ses associés ont interféré de manière continue afin d’empêcher ou dissuader les victimes et les témoins d’apporter leur témoignage»».

Le mandat du comité de normalisation (qui expirera le 30 novembre 2022) comprendra les tâches suivantes :

gérer les affaires courantes de la FHF ;

réviser les statuts de la FHF et adapter, le cas échéant, la réglementation pertinente afin d’en garantir la conformité avec les Statuts et exigences de la FIFA ;

organiser l’élection d’un nouveau comité exécutif de la FHF sur la base des nouveaux statuts de la FHF ;

assurer une bonne transition des questions financières avec le nouveau comité exécutif de la FHF.