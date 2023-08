JT Foot Mercato : Liverpool va révolutionner son milieu de terrain

Liverpool part à la bataille pour la Terre du Milieu

Avec les départs de Jordan Henderson et de Fabinho, Liverpool est dans l’obligation de renouveler leur entrejeu. Avec les échecs Moisés Caicedo et Roméo Lavia qui ont choisi Chelsea, le club de la Mersey s’est rabattu sur le Japonais Wataru Endo. Mais Jürgen Klopp a demandé un joueur supplémentaire et la short-list est assez exhaustive. D’après nos informations, Boubacar Kamara plaît beaucoup au coach allemand. Mais Unai Emery et Aston Villa ne sont pas vendeurs pour le moment. Toujours selon nos infos, Liverpool a réactivé la piste Ryan Gravenberch. Grand espoir du football néerlandais, le milieu n’a pas réussi à faire son trou du côté du Bayern Munich. Cette semaine, la piste a été réactivée par Liverpool, mais aussi Manchester United. Pour le moment, aucune offre n’a été faite, mais le joueur préfère rejoindre les Red Devils en cas de départ. La presse anglaise a aussi cité le nom de Cheick Doucouré. Mais Crystal Palace réclame au moins 80 millions d’euros pour l’ancien joueur du Racing Club de Lens. Le média néerlandais AD assure de son côté que le Marocain Sofyan Amrabat est suivi.

Paris pourrait trouver preneur pour Ekitike !

Le PSG touche au but pour Hugo Ekitike ! Envoyé aux quatre coins de l’Europe, l’attaquant de 21 ans est bien parti pour découvrir l’Angleterre. Selon nos informations, une réunion a eu lieu entre Luis Campos et le directeur technique de West Ham. Une discussion franche et qui a été très constructive. Les Hammers cherchent un attaquant et ont les capacités pour s’aligner sur les prétentions salariales de l’ancien Rémois mais aussi sur le montant du transfert réclamé par le club de la capitale. Une offre de prêt avec une option d’achat autour de 35 M€ est évoquée. En parallèle de cette discussion, le club anglais a exposé son projet de jeu aux représentants du joueur qui ont été très réceptifs au discours de West Ham.

Liverpool : suspension annulée pour Alexis Mac Allister

Chelsea poursuit son dégraissage et a cédé son prometteur latéral gauche de 18 ans, Lewis Hall à Newcastle United. « Il a signé un prêt d’une saison. L’accord comprend une obligation d’achat pour les Magpies de rendre le transfert permanent l’été prochain sur la base de critères liés à la performance », peut-on lire dans le communiqué. Après avoir recruté Neymar, Al-Hilal vient d’engager une recrue moins clinquante et il concerne un joueur saoudien. Le défenseur central Hassan Tambakt arrive en provenance d’Al-Shabab contre 11,5 M€. Il a signé un contrat de quatre ans. L’Atlético de Madrid met la main sur la pépite Samu Omorodion. Alors qu’il s’est préparé pour disputer sa première saison en professionnel sous les couleurs de Grenade, le jeune attaquant de 19 ans s’est engagé pour les cinq prochaines saisons avec les Colchoneros hier. Pour rappel, il disposait d’une clause de libération de 6M€ qui a été levé par le club madrilène.