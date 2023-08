West Ham : réunion positive avec le PSG pour Hugo Ekitike

La suite après cette publicité

La fin de mercato approche et Hugo Ekitike (21 ans) ne cesse d’être envoyé aux quatre coins de l’Europe (France, Allemagne, Italie et Angleterre). Mais l’attaquant du PSG, à qui on a fait bien comprendre qu’il était sans doute raisonnable de quitter la capitale pour faire de la place à Randal Kolo Muani, n’est toujours pas parti. Mais ceci pourrait vite évoluer.

Selon nos informations, une réunion a eu lieu entre Luis Campos et le directeur technique de West Ham, Tim Steidten au sujet du numéro 44 du PSG auteur de 3 buts en 25 apparitions de Ligue 1 l’an passé. Une discussion franche et très constructive selon nos informations. Les Hammers, qui cherchent un attaquant, ont les capacités pour s’aligner sur les prétentions salariales de l’ancien Rémois mais aussi sur le montant du transfert réclamé par le club de la Capitale. En parallèle de cette discussion, le club anglais a exposé son projet de jeu pour Hugo Ekitike aux représentants du joueur qui ont été très réceptifs au discours de West Ham. A suivre.