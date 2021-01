Inter - Juventus Turin : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Pour ce choc de la 18e journée de Serie A, Antonio Conte, toujours privé de Matías Vecino et Danilo D'Ambrosio, aligne un onze sans surprise et en 3-5-2. Romelu Lukaku est inévitablement associé à Lautaro Martínez devant, tandis que Marcelo Brozovic et Nicolò Barella sont en charge de l'animation au milieu de terrain, à côté d'Arturo Vidal et encerclés par les pistons Achraf Hakimi et Ashley Young.

La triplette Milan Skriniar, Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij devra, elle, protéger Samir Handanovic. En face Andrea Pirlo doit notamment se passer de Paulo Dybala et Matthijs de Ligt. C'est donc Álvaro Morata qui accompagnera Cristiano Ronaldo en attaque. En latéral gauche on retrouve Gianluca Frabotta, alors que Giorgio Chiellini est titulaire dans la défense à quatre de la Juventus Turin.

Les compositions des équipes :

Inter Milan : Handanovic - Skriniar, de Vrij, Bastoni - Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young - Lukaku, Martínez.

Juventus Turin : Szczesny - Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta - Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey - Morata, Ronaldo.