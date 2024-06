PSG : Xavi Simons se fait encore fracasser aux Pays-Bas !

Une saison de plus, Xavi Simons a pu montrer l’étendue de son talent. Après un exercice 2022/2023 brillant dans son pays, au PSV, le Néerlandais a récidivé avec une nouvelle saison pleine, au RB Leipzig cette fois. 8 buts et 11 passes décisives au compteur en 32 rencontres de Bundesliga, et la confirmation qu’il a tout le potentiel pour s’asseoir à la table des grands ces prochaines années.

Son avenir reste cependant assez flou, dans la mesure où il n’a pas vraiment envie de rester au PSG la saison prochaine. Le RB Leipzig rêve de pouvoir compter sur lui une saison de plus, alors que le Bayern Munich serait arrivé en force dans ce dossier selon les médias catalans. Le FC Barcelone, justement, espère aussi pouvoir le rapatrier, lui qui a fait ses classes à La Masia.

Simons est critiqué au pays

Quoi qu’il en soit, avant que sa future destination ne soit connue, il y a un Euro à jouer. Mais Xavi Simons n’est clairement pas prophète en son pays. Effectivement, il reçoit bon nombre de critiques suite à ses prestations avec les Oranje, avec qui il n’a ni marqué ni délivré de passe décisive en 13 rencontres. « Simons brille à Leipzig, mais une place de titulaire au Championnat d’Europe est très incertaine », titre par exemple le journal NOS à son sujet. « Il sera important pour le talent de 21 ans de se montrer sous le maillot de l’équipe nationale néerlandaise lundi soir, quand la sélection jouera son dernier match amical contre l’Islande avant le Championnat d’Europe », ajoute le média.

« L’attaquant et milieu de terrain est considéré comme l’un des plus grands talents en Europe. Mais en équipe nationale néerlandaise, cependant, il est en dessous de ses capacités pour le moment », lit-on du côté de Voetbal Primeur. Son sélectionneur Ronald Koeman a tenu à le défendre lors de sa dernière apparition en conférence de presse : « c’est un grand talent et il faut lui donner du temps… ». Mais on le sait, dans un contexte de sélection, on n’a que très rarement le temps…