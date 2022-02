LdC, LOSC : Jonathan David pointe ce qui a manqué

La suite après cette publicité

Jonathan David (22 ans) n'a pas su empêcher la défaite du LOSC ce mardi soir sur la pelouse de Chelsea. Interrogé au micro de RMC Sport à l'issue de la partie, l'attaquant international canadien a pointé du doigt ce qui a manqué aux Dogues pour faire mieux face aux Blues.

«On a manqué de qualité dans le dernier geste aujourd’hui, on doit s’améliorer sur ça, pour se créer plus d’occasions de buts. Ils ont eu des occasions, mais ils ont été dangereux et ont marqué. C’est une bonne équipe Chelsea, ils ont été très efficaces aujourd’hui. On a raté le dernier geste, la dernière passe ou le dernier tir», a-t-il lâché.