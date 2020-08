Les 8 joueurs que le Real Madrid veut mettre à la porte

Le Real Madrid a entamé son dégraissage estival. Jesus Vallejo a par exemple pris la direction de Granada pendant que Takefusa Kubo a été prêté à Villarreal, alors que de nombreux joueurs devraient suivre dans les prochains jours et quitter, en prêt ou de façon définitive, la Casa Blanca. Comme l'explique Mundo Deportivo, les Merengues veulent encore se séparer de huit éléments de leur effectif cet été.

Les deux premiers cas sont bien connus de tous, puisqu'on en parle déjà depuis des mois. Qui va bien vouloir de James Rodriguez et de Gareth Bale, deux joueurs dans le dur depuis des années maintenant et au salaires colossaux ? Pour le Colombien, la piste Everton a sérieusement pris de l'ampleur ces derniers jours, mais pour le Gallois, qui ne veut pas dire adieu à son salaire de 16 millions d'euros annuels, il n'y a toujours pas d'offre...

Mariano Diaz pas convaincu par Benfica

Vient ensuite le cas Dani Ceballos, qui va faire la présaison avec le club de la capitale, mais Zinedine Zidane ne compte visiblement toujours pas sur les services de celui qui sort d'une belle fin de saison à Arsenal. Les Gunners et le Betis seraient sur le coup, et l'Espagnol ne devrait pas avoir de mal à trouver un point de chute. C'est aussi le cas de Sergio Reguilón, brillant lors de son prêt à Séville. Le latéral gauche espagnol pourrait rester du côté de l'Andalousie, alors que Naples et Chelsea sont aussi intéressés par ses services.

Quant à Brahim Diaz, il serait tout près de l'AC Milan, alors qu'Oscar Rodriguez, auteur d'une excellente saison à Leganés, va vraisemblablement être vendu à Séville selon les informations des médias espagnols. Mariano Diaz a lui toujours du mal à se trouver un club, et ne semble pas vraiment convaincu par Benfica, qui a pourtant un accord avec le Real Madrid pour un prêt. Enfin, Borja Mayoral, qui était prêté à Levante cette saison, devrait être vendu définitivement à Valence.