Ligue 2 : Grenoble coule face à Auxerre, Nîmes surprend Dijon, Pau écrase Rodez

Le fameux multiplex du samedi soir s'est joué avec seulement cinq rencontres, puisque trois matches ont dû être reportés en raison de cas de Covid-19 (Amiens-Ajaccio, Caen-Niort et Dunkerque-Paris FC). L'AJ Auxerre s'est bien relancée, après deux défaites, face à Grenoble grâce au seul but de Gaëtan Charbonner à la demi-heure de jeu (31e). Le GF38 concède sa sixième défaite consécutive en championnat et devient barragiste, tandis que l'AJA monte à la 3e place, profitant du match nul de Sochaux au Havre plus tôt dans l'après-midi.

Dans les autres échéances de cette soirée, le Sporting Club de Bastia s'est facilement défait de Quevilly-Rouen (3-0), grâce à des réalisations de Santelli (14e), Kaiboue (80e) et Talal (87e). Le Pau FC a cassé sa mauvaise série à domicile face à Rodez (4-0), des buts tous inscrits en seconde période par Koffi (52e), Nisic (60e), Lobry (70e) et Naidji (76e). Enfin, Nîmes se reprend bien sur la pelouse de Dijon et peut remercier Eliasson (5e) et Ponceau (30e). Philippoteaux a réduit l'écart avant l'heure de jeu (57e) pour les Dijonnais.

Les résultats complets de la soirée :

Bastia 3-0 Quevilly-Rouen : Santelli (14e), Kaiboue (80e) et Talal (87e) pour le SCB

Dijon 1-2 Nîmes : Philippoteaux (57e) pour le DFCO; Eliasson (5e) et Ponceau (30e) pour le NO

Grenoble 0-1 Auxerre : Charbonnier (31e) pour l'AJA

Pau 4-0 Rodez : Koffi (52e), Nisic (60e), Lobry (70e) et Naidji (76e) pour le PFC

Valenciennes 1-1 Guingamp : Ntim (22e) pour le VAFC; Pierrot (s.p., 75e) pour l'EAG