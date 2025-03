Les révélations du prince William sur son amour pour Aston Villa

Le prince William vit les rencontres d’Aston Villa avec passion. L’héritier du trône a raconté comment il a été conquis par l’ambiance de Villa Park et la ferveur des supporters au Sun. D’abord assez indifférent aux Villans, l’homme de 42 ans explique avoir été embarqué dans l’aventure après avoir été emmené par des amis voir un match : « C’était contre Bolton, je portais mon bonnet de Villa et je me suis senti comme chez moi » a-t-il expliqué. Le fils de Charles III semble totalement piqué par l’actuel 8e de Premier League, puisqu’il explique scruter les forums de supporters sous un pseudonyme et n’hésite pas à déplacer ses enfants dans la maison lors des rencontres pour porter chance à son équipe.

La suite après cette publicité

William est également un grand admirateur d’Unai Emery : « Unai vit, mange et respire football, et ça se ressent sur l’équipe. ». Si le prince paraît heureux de la dynamique actuelle de son équipe, il a exprimé une certaine frustration contre la règle interdisant la diffusion de match le samedi entre 14h45 et 17h15 en Angleterre : « C’est vraiment irritant. » Pour ce qui est de la transmission de son amour pour le club à ses enfants, le prince William ne se fait pas de soucis : « Ils ont des maillots de Villa, mais aussi d’autres équipes. C’est un club familial, et je suis fier d’en faire partie. »