LdC : Wenger pas convaincu par la nouvelle formule

D’ici l’année 2024, la Ligue des Champions devrait faire peau neuve en changeant son format, notamment sur les phases de poules qui seraient totalement repensées. Un nouveau format qui fait débat, et qui ne plaît pas forcément aux fans de football, qui jugent cette refonte trop axée foot-business.

Un sentiment que partage également Arsène Wenger. L’ancien entraîneur d’Arsenal juge cette nouvelle version pas assez en adéquation avec le mérite sportif. «« Le modèle proposé pour la Ligue des champions moderne, je ne l'aime pas du tout. Les clubs veulent toujours plus d'argent. Pour obtenir plus d'argent, ils veulent plus de matches garantis. Les fans veulent plus de matches qui aient du sens. Le football moderne doit trouver un compromis entre ce que veulent les clubs et les supporters» a-t-il déclaré au micro de beIN Sports.