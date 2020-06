Ligue 1 : Gérard Lopez a agacé ses homologues

Gérard Lopez, le président du LOSC, a accordé un entretien à nos confrères de L'Equipe mardi au cours duquel il s'est montré particulièrement offensif à l'égard de la Ligue de Football Professionnel, qu'il estime être «une institution faible». Le patron lillois a également jugé de «catastrophique» la décision de la LFP d'arrêter le championnat en raison de la pandémie de coronavirus, alors que Marc Ingla, DG des Dogues et membre du conseil d’administration de la Ligue, avait voté en faveur le 30 avril dernier.

Une sortie qui a déplu à plusieurs de ses homologues de Ligue 1 et de Ligue 2, comme l'a fait savoir un patron d'un club de l'élite dans les colonnes du quotidien sportif ce mercredi : «ça suffit, ces présidents qui disent tout et leur contraire. Au lieu de critiquer le gouvernement, il ferait mieux de le remercier pour les aides reçues, dont son club a pu bénéficier. On a été assez ridicules comme cela. Maintenant, il faut arrêter de parler du passé et se tourner vers la saison prochaine afin de la préparer au mieux, avec, espérons, le retour du public au stade». Ambiance.