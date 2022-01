BL : Leipzig cartonne Mayence, Fribourg se saborde, Hoffenheim en profite

Au lendemain de la défaite surprise du Bayern Munich face au Borussia Mönchengladbach (1-2), la 18ème journée de Bundesliga se poursuivait ce samedi avec cinq affiches programmées à 15h30. Sur le podium au coup d'envoi, Fribourg (3e, 29 pts) accueillait l'Arminia Bielefeld, auteur de deux succès probants lors des deux dernières journées, à l'Europa-Park Stadion. Vainqueur de Leverkusen avant la trêve hivernale (2-1), les brésiliens du Breisgau pouvaient eux, en cas de victoire, se rapprocher de Dortmund qui se déplace à Francfort en début de soirée. Et la rencontre démarrait idéalement pour les locaux puisque Haberer ouvrait le score dès les premières minutes (1-0, 6e). Devant à la pause, Fribourg accentuait même son avance dès le retour des vestiaires grâce à une tête imparable de Woo-Yeong Jeong (2-0, 48e). Pourtant, après la réduction du score de Okugawa (2-1, 60e), les hommes de Christian Streich craquaient à nouveau en toute fin de rencontre sur un but de l'ancien Sochalien Lasme (2-2, 87e). Avec ce nul, Fribourg chute au pied du podium. Bielefeld reste 17e. Toujours dans la partie haute du classement, Leverkusen (4e, 28 pts) et l'Union Berlin (7e, 27 pts) croisaient eux le fer à la BayArena. Au ralenti depuis plus d'un mois (trois défaites et un match nul toutes compétitions confondues), les Pillendreher se devaient de relever la tête contre le club de la capitale, tombeur de Bochum juste avant la trêve. En cas de succès, le Bayer pouvait même espérer se hisser sur le podium. Bien entré dans ce match, Leverkusen était logiquement récompensé à quelques minutes de la pause grâce à l'inévitable Schick (1-0, 38e), auteur de son 17ème but en championnat. Sous pression, l'Union Berlin égalisait pourtant juste avant la pause par l'intermédiaire de Promel (1-1, 45e) avant de prendre l'avantage par ce même Promel dès la reprise (1-2, 50e). Il fallait alors attendre la toute fin de rencontre pour voir Tah égaliser et préserver l'essentiel (2-2). Avec ce résultat, le Bayer chute à la 5ème place. La bande d'Urs Fischer est désormais 6ème.

Autre prétendant au podium, Hoffenheim (5e, 28 pts) recevait Augsbourg (15e, 18 pts) à la PreZero Arena. Invaincu depuis la 11ème journée et une défaite sur la pelouse de Bochum (0-2), le TSG voulait poursuivre sa marche en avant pour se rapprocher des toutes premières places de ce championnat très disputé. Méfiance tout de même puisque les locaux faisaient face à des Bavarois qui restaient sur une série d'invincibilité de trois matches. Et le danger se concrétisait d'ailleurs rapidement. Après un but refusé à Dabbur pour une main (2e), Gregoritsch permettait finalement aux visiteurs de prendre les devants (0-1, 5e). Surpris d'entrée, Hoffenheim renversait totalement cette rencontre grâce à Bebou, auteur d'un doublé juste avant la pause (38e, 44e) et Raum dans les arrêts de jeu (90+3e). Une victoire (3-1) qui permet au TSG de se hisser sur le podium. Augsbourg reste 16e. En milieu de tableau, Mayence (9e, 24 pts) se déplaçait sur la pelouse du RB Leipzig (10e, 22 pts). À la Red Bull Arena, les hommes de Domenico Tedesco, successeur de Jesse Marsch après une première partie de saison décevante, espéraient retrouver le chemin de la victoire après un nul contre Augsbourg (1-1) et une défaite face à Bielefeld (0-2). Face à eux, Mayence, très irrégulier ces dernières semaines (3 défaites et 2 victoires lors des cinq dernières journées) avait l'occasion de recoller au peloton de tête en cas de victoire. Largement dominateur en début de rencontre, le RBL se détachait logiquement suite à un penalty concédé par Hack, expulsé pour une faute de main en tant que dernier défenseur, et transformé par Silva (1-0, 20e). En supériorité numérique, Leipzig dominait et faisait le break grâce à un superbe but de Szoboszlai (2-0, 49e). Et même si Jae-Sung Lee redonnait espoir aux siens (2-1, 57e), Nkunku (3-1, 58e) puis Silva (4-1, 61e) concluaient le festival du RBL. Avec cette large victoire, Leipzig grimpe à la 8ème place. Mayence est 10ème. Enfin, dans le match de la peur entre la lanterne rouge Greuther Fürth, quasiment condamné, et Stuttgart (16e, 17 pts), aucune des deux formations n'a pu se départager. Un score nul et vierge (0-0) qui n'arrange personne.

Tous les résultats de l'après-midi