MU : Ralf Rangnick répond à Roy Keane pour CR7

La suite après cette publicité

Le coach de Manchester United Ralf Rangnick a répondu à Roy Keane qui remettaient en cause sa parole sur la justification de l’absence de Cristiano Ronaldo dimanche pour affronter City (4-1). Le technicien allemand avait expliqué que l’attaquant portugais était absent du groupe pour le derby de Manchester à cause d’une blessure à l’entraînement. Une excuse que n'a pas aimé l'ancien Red Devils Roy Keane « Nous parlons de Ronaldo comme étant une machine et se blessant très rarement…je n’y crois pas » a déclaré l’Irlandais sur Sky Sport.

Une déclaration à laquelle Rangnick a souhaité répondre. « Je crois mon service médical. Mon médecin est venu me voir vendredi matin avant l'entraînement et m'a dit que Cristiano Ronaldo ne pouvait pas s'entraîner à cause de problèmes avec son fléchisseur de hanche et c'était la même chose samedi et c'est pourquoi il ne pouvait pas faire partie de l'équipe » , a expliqué le coach de United.