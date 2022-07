Club Nacional : Luis Suarez explique son choix de carrière

Présenté officiellement dans son nouveau club ce dimanche, le Club Nacional de Football, Luis Suarez est apparu très ému pour son retour sous les couleurs de son club formateur. En conférence de presse, l'attaquant uruguayen a expliqué ce choix de carrière et a déjà affiché de grosses ambitions.

«Tout d'abord, je vous remercie, car je suis ici grâce à vous. Et parce que je veux être ici. Ils diront ce qu'ils diront, mais je suis ici parce que je veux être ici, parce que je ne pourrais pas être plus heureux que je le suis ici. Ce que je veux désormais, c'est rendre sur le terrain, ainsi qu'à mes coéquipiers, tout ce qu'ils m'ont donné (le club), à moi et à ma famille. Je suis venu ici parce que je veux gagner, et cela signifie me battre pour tous les tournois. Si nous faisons bien, nous pouvons gagner le Clausura, la Copa, El Uruguayo et la Sudamericana», a assuré l'ex-Madrilène.