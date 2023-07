JT Foot Mercato : la Juventus affole le mercato

La Juventus sur tous les fronts

La Juventus rentre dans la course pour Romelu Lukaku. D’après les informations du Corriere Dello Sport, la Vieille Dame serait prête à faire une offre pour l’attaquant belge. De retour à Chelsea après un prêt à l’Inter Milan, Mauricio Pochettino, le nouvel entraineur des Blues, souhaite le voir évoluer dans son équipe. Une opération d’autant plus difficile pour les Bianconeri puisque les Interistes souhaitent à tout prix le récupérer. Du côté de la défense, Massimiliano Allegri souhaite recruter un remplaçant à Leonardo Bonucci qui n’entre plus dans les plans du technicien. Selon le Manchester Evening News, la Juventus aurait jeté son dévolu sur Aymeric Laporte. Le défenseur est manque de temps de jeu du côté de Manchester City et les Anglais souhaitent en plus recruter Josko Gvardiol, ce qui réduirait encore plus les chances d’Aymeric Laporte d’entrer dans le onze de Guardiola. La Vieille Dame devra payer au moins 30 millions d’euros pour s’attacher les services de l’international espagnol. Pour finir, la piste Nicolo Zaniolo se refroidit car le club italien est confronté à un gros concurrent. D’après le média turc Fotomac, le milieu italien aurait prévu de rencontrer le club saoudien d’Al-Hilal pour discuter d’une possible arrivée dès cet été. Une vente qui rapporterait 35 millions d’euros à Galatasaray. La Juventus a encore un espoir d’enrôler l’ancien joueur de l’AS Roma.

Ça chauffe en Bundesliga !

À la recherche d’un avant-centre depuis le départ de Lewandowski à Barcelone l’été dernier, le Bayern a jeté son dévolu sur Harry Kane d’après les informations du Daily Mail. Un première offre à hauteur de 70 millions d’euros a été proposée par les Bavarois mais refusée par Tottenham. Le Bayern n’a pas dit son dernier mot et va soumettre une nouvelle et dernière offre aux Spurs, de 80 millions d’euros + bonus. Tottenham a toujours espoir de voir l’attaquant anglais prolonger son contrat, et donc pourrait de nouveau rejeter l’offre des Allemands.

Franck Honorat à Gladbach, c’est presque fait ! Un accord a été trouvé entre le Stade Brestois et le club allemand. L’ailier va donc s’envoler vers la Bundesliga pour 10 millions d’euros et signera un contrat de 5 ans.

Les officiels du jour

Au bout d’un live d’une heure avec vue sur une chaise vide, une table et un stylo, le PSG a officialisé la venue de Lucas Hernandez. L’international français "est parisien" comme l’a t-il prononcé lors de son apparition en direct. Il s’engage avec le PSG jusqu’en 2028. Le club parisien a tout de même du dépenser 47 millions d’euros pour s’attacher les services de l’ancien défenseur bavarois.

Noa Lang file au PSV Eindhoven en provenance du FC Bruges. Noa Lang fait son retour en Eredivie après un passage à l’Ajax et à Twente. Les Néerlandais ont dû débourser la somme de 15 millions d’euros. L’ailier devient la recrue la plus chère du club.