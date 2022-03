L'arrivée de Kylian Mbappé est déjà conclue selon un ancien du Real Madrid

La suite après cette publicité

L’ancien attaquant et directeur sportif du Real Madrid Predrag Mijatovic a annoncé lundi soir sur la radio Cadena Ser que le transfert de Kylian Mbappé vers Madrid était « bouclé ». Selon lui, l’attaquant du PSG, dont le contrat expire en juin, devrait rejoindre libre le club madrilène l’été prochain.

« Selon les informations que j’ai, ils m’assurent que tout est bien et que Mbappé va jouer ici. Je crois que ce sont des sources fiables, même si on sait tous que dans le football, jamais rien n’est sûr à 100%. Mais je crois que ces sources ont de très bonnes informations. Et j’espère le voir ici. Selon les informations que l’on m’a données, tout est bouclé », a déclaré l’ancien joueur de 53 ans.