Massimo Ferrero offre Mikkel Damsgaard à l'AS Roma

Révélation du dernier Euro où il a été prépondérant dans l'épopée du Danemark, Mikkel Damsgaard (21 ans) a acquis en popularité. Le polyvalent joueur formé à Nordsjaelland peut aussi jouer au milieu de terrain et Massimo Ferrero n'a pas manqué de le rappeler. Le fantasque président de la Sampdoria qui a fixé le prix de son protégé à 25 millions d'euros n'a pas manqué de le proposer à l'AS Roma dans des propos recueillis par le Corriere dello Sport.

«Damsgaard est le milieu de terrain dont il (José Mourinho ndlr) a besoin. S'ils m'appellent, nous passerons un accord. Damsgaard est plus fort que Xhaka. C'est un milieu de terrain de qualité, il peut aussi jouer ce rôle. Asseyons-nous, appelez-moi et nous trouverons une solution. Xhaka ne va pas à Rome, ils ont donc besoin d'un autre milieu de terrain. Je veux qu'il aille à Rome, je suis romanista et Damsgaard serait un grand renfort» a lâche le dirigeant du club basé à Gênes.