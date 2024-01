Une destination inattendue s’offre à Thiago Alcantara

Privé de Ligue des Champions cette saison, Liverpool se montre pourtant très en forme au niveau national. En tête du Championnat, les Reds sont également encore engagés en League Cup, en FA Cup, mais aussi en Ligue Europa. Mais sur le plan des absents, Liverpool fait face aux longues blessures de Joel Matip, Stefan Bajcetic, Konstantinos Tsimikas, Andrew Robertson et Trent Alexander-Arnold, sans compter l’absence de Mohamed Salah, blessé avec l’Égypte lors de la Coupe d’Afrique des Nations.

En revanche, Thiago Alcántara, qui est absent depuis le début de saison et n’a pas disputé le moindre match depuis le 26 avril dernier contre West Ham (2-1), est de retour d’une longue blessure à la hanche qui l’avait handicapé lors de son précédent exercice. Le milieu espagnol voit d’ailleurs son contrat se terminer à l’issue de la saison et de nombreux joueurs, tels que Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Curtis Jones, Wataru Endo ou encore Dominik Szoboszlai semblent maintenant le devancer dans la hiérarchie.

Thiago n’a toujours pas joué cette saison

Mais alors que son avenir restait incertain, l’international espagnol (46 sélections, 2 buts), absent de la sélection rouge depuis l’Euro 2020, pourrait partir bien loin de Liverpool. Selon l’édition du jour de Marca et plusieurs sources brésiliennes, le milieu de 32 ans est ciblé par l’équipe brésilienne de Flamengo. 4ème du dernier Championnat brésilien, l’écurie Rouge et Noire, par le biais de Bruno Spindel, le directeur exécutif, va se rendre en Angleterre dans le but de parler à Thiago Alcántara et de le convaincre de signer pour Mengão.

L’équipe entraînée par l’ancien sélectionneur national, Tite, rêve d’attirer un grand joueur européen avant le début de sa nouvelle saison. Thiago Alcantara, international espagnol, à la nationalité brésilienne, puisqu’il est le fils du célèbre international auriverde Mazinho. Il pourrait donc être cette recrue phare, même s’il faudra encore convaincre les Reds de le lâcher à une somme raisonnable à six mois de la fin de son contrat actuel.