OL : Pierre Sage fait une grande annonce sur Alexandre Lacazette

Lourdement battu sur sa pelouse contre le RC Lens sans son capitaine Alexandre Lacazette (32 ans), l’OL a su se relever à Lorient, cet après-midi. Toujours sans son buteur, les Gones ont réussi à faire la différence pour l’emporter (2-0). Victime d’une béquille contre Strasbourg en Coupe de France, l’attaquant n’était toujours pas remis et n’a pas du voyage en Bretagne.

La suite après cette publicité

Et alors que les supporters lyonnais espèrent son retour pour le déplacement à Toulouse la semaine prochaine, Pierre Sage a été questionné sur l’état de santé de son buteur. Mais le coach rhodanien s’est contenté d’annoncer une grande nouvelle pour Alexandre Lacazette : la naissance de son troisième enfant. «Je pense qu’il est très heureux, il vient d’être papa. On est content et très fiers pour lui et sa femme», a-t-il simplement commenté sur Prime Video.