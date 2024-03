Lorient-OL : les notes du match

Une terrible désillusion. Après des semaines de victoires enchaînées avec brio, l’OL a reçu un coup derrière la tête à domicile face au RC Lens dimanche dernier (0-3). Un coup d’arrêt qui interrogeait sur la manière dont les Gones comptaient se relever. Pour ceux qui se posaient des questions, ce déplacement à Lorient faisait alors office de premier élément de réponse. Face à un concurrent direct pour la lutte au maintien, les hommes de Pierre Sage affrontaient des Merlus en bonne forme et vainqueurs à quatre reprises sur leurs cinq dernières rencontres dans l’élite. En l’absence d’Ernest Nuamah et Alexandre Lacazette, le club rhodanien se présentait dans un 4-3-3 devenu légion et une attaque animée par Mama Baldé, Saïd Benrahma et Malick Fofana. En première période, les visiteurs ont dicté leur tempo. Menés par un Corentin Tolisso de retour et très concerné par le contrôle du ballon, les Lyonnais allumaient d’ailleurs la première mèche de la rencontre. Mais Yvon Mvogo, comme souvent dans ce premier acte, s’est interposé comme il le fallait (11e). Après une nouvelle frappe dangereuse de Nemanja Matic (13e), Clinton Mata a essayé d’ouvrir le score mais a manqué de justesse )à deux reprises (19e, 32e).

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 9 Reims 34 24 -2 10 4 10 30 32 10 Lyon 31 25 -11 9 4 12 27 38 11 Toulouse 29 24 -5 7 8 9 27 32 12 Montpellier 26 25 -5 6 9 10 29 34 13 Strasbourg 26 24 -12 6 8 10 25 37 14 Nantes 25 24 -13 7 4 13 23 36 15 Lorient 25 25 -14 6 7 12 33 47 16 Le Havre 24 24 -7 5 9 10 24 31 17 Metz 20 24 -16 5 5 14 21 37 18 Clermont 17 24 -24 3 8 13 17 41 Voir le classement complet

Malmenés en première période, les Bretons n’ont eu que très peu d’opportunités et la frappe timide de Mohamed Bamba illustre assez bien les difficultés offensives des siens (44e). Au retour des vestiaires, les efforts rhodaniens ont enfin été récompensés. Dans un énième temps fort, les coéquipiers de Nicolas Tagliafico ont pris l’avantage grâce à ce dernier. Après un centre de l’excellent Clinton Mata ce soir, le défenseur gauche argentin a surgi de nulle part pour catapulter une tête surpuissante sous la barre d’Yvon Mvogo (0-1, 52e). Libérés mais pas rassasiés, les pensionnaires du Groupama Stadium ont continué de harceler une défense lorientaise submergée. Et sur un contre express, c’est Mama Baldé, titulaire surprise au profit de Gift Orban, qui est venu crucifier le Moustoir après une belle action de soliste et une récupération de l’inaltérable Maxence Caqueret (0-2, 65e). En total contrôle, l’OL s’est adjugé une victoire méritée en Bretagne. Trois points qui permettent à Lyon de s’éloigner encore plus de la zone de relégation et de renouer avec le succès après la gifle reçue face aux Sang et Or la semaine passée. De son côté, Lorient ne se rassure pas et cale encore. Les Gones sont dixièmes tandis que les Merlus sont quinzièmes provisoirement.

L’homme du match

- Mata (7,5) : sans doute le meilleur match de Clinton Mata sous le maillot lyonnais. Sur le plan défensif, le défenseur a été constamment concerné avec six ballons récupérés et cinq duels gagnés, à l’image d’une dernière tête décisive pour annihiler la dernière attaque lorientaise (90e+4). Mais c’est surtout offensivement que Mata a impressionné, avec beaucoup de combinaisons avec Fofana et Caqueret et des centres intéressants proposés (5). Il a été décisif en trouvant Tagliafico d’un sublime centre fort pour l’ouverture du score et aura été efficace tout au long de la partie.

FC Lorient

- Mvogo (6) : le gardien lorientais a été rapidement l’auteur d’un doublé arrêt au quart d’heure de jeu, sur une frappe au ras du poteau de Corentin Tolisso, puis sur une reprise de Saïd Benrahma (11e). Il doit intervenir deux minutes plus tard sur une tentative de Nemanja Matic (13e). Son duel avec Corentin Tolisso a continué avec un tir en déviation du champion du monde (33e), bien arrêté par Yvon Mvogo en se couchant rapidement au sol. Le portier lorientais a réalisé une première mi-temps de haut vol. Celui qui a le plus réalisé d’arrêt cette saison en Ligue 1 a été trompé une première fois par la tête de Nicolas Tagliafico. Il a ensuite perdu son face-à-face contre Mama Baldé en se faisant avoir par son crochet. À 2-0, il a repoussé une offensive de Ryan Cherki (79e).

- Adjei (4,5) : à droite de la défense centrale, il a plutôt bien bloqué Saïd Benrahma. Il s’est fait déposer ensuite par l’attaquant algérien, ce qui lui a permis d’avoir une belle situation de frappe (60e). Moins à l’aise dans les duels aériens, il a laissé plus de largeurs en deuxième mi-temps lorsque son équipe n’avait plus la possession.

- Laporte (4) : après des premières minutes plutôt bien menées, il a été mis en difficulté. Le défenseur le plus axial a raté son tacle glissé sur Mama Baldé qui a pu partir vers le but et offrir le break à son équipe (63e). Il a mieux défendu sur Corentin Tolisso, contrant une offensive lyonnaise bien menée (74e). Pour dynamiter la fin de match, il a dû laisser sa place à un joueur plus offensif en la personne d’Eli Junior Kroupi (81e). Il a effectué une frappe timide qui a terminé sur le côté droit du but (86e).

- Toure (4,5) : le jeune défenseur central de 19 ans s’est fait bouger sur les incursions du Belge Malick Fofana. Il a cependant bien géré ses relances. À la fin du match, il est le Lorientais qui a le plus touché de ballons (70).

- Katseris (4) : la recrue grecque de l’hiver a été inhabituellement imprécise en début de rencontre. Il a loupé un contrôle (10e) et des passes vers l’avant. Il a lâché Nicolas Tagliafico qui arrivait derrière lui sur l’ouverture du score lyonnaise (52e). Une prestation assez terne pour celui qui nous avait habitué à mieux depuis deux mois.

- Abergel (5) : la capitaine de Lorient a réalisé une partie mitigée. En première mi-temps, il a créé un bon décalage vers Ayman Kari (36e). Il a été globalement à son aise au milieu de terrain, remportant la majorité de ses duels. En début de seconde mi-temps, il a frappé coup du pied dans une position intéressante devant la surface de réparation (50e). Mais il a globalement été inoffensif. À l’entrée de Ryan Cherki, le Lorientais s’est fait plusieurs fois éliminer.

- Bakayoko (4,5) : de nouveau préféré au milieu de terrain, alors que Imran Louza était disponible, Tiemoue Bakayoko a beaucoup touché de ballons en début de match. Sa tête piquée à la suite d’un corner aurait pu être mieux ajustée car il était seul (25e). En deuxième mi-temps, le milieu de terrain a encore fait jouer son mètre 89, mais sa tête est de nouveau sans danger pour Lopes. L’international français a laissé sa place à Imran Louza (73e). L’habituel au poste a amené davantage de sérénité.

- Le Bris (4,5) : le piston gauche a eu une première opportunité sur un centre (17e). Il est ensuite battu de la tête (19e) sur un centre vers Clinton Mata. Alors que son début de match a été propre face à Malick Fofana, le virevoltant ailier lyonnais a pris le dessus sur le défenseur lorientais au fur et à mesure du premier acte. En situation offensive, il n’a rien apporté.

- Kari (3,5) : un match à oublier pour l’attaquant droit lorientais. Sur contre-attaque, il n’a pas fait le bon choix en envoyant un ballon dans le dos de ses coéquipiers (21e, 42e). Son centre a été mal ajusté et directement arrivé dans les gants de Lopes à la 36e minute. Il a été trop brouillon pour créer du danger. Il est remplacé par Badredine Bouanani (73e). Le joueur prêté par Nice n’a pas apporté sa fouge.

- Ponceau (3,5) : un match trop imprécis pour celui qui a disputé les neuf derniers matchs intégralement. Auteur des coups de pied arrêtés de son équipe, il a eu moins de réussite sur ses centres, trop peu précis pour trouver preneur. Au final, il a trop perdu de ballons pour être dangereux. Il a cédé sa place à Aiyegun Tosin (81e).

- Bamba (4) : touché à l’épaule droite la semaine dernière à Rennes, l’attaquant ivoirien a pu tenir son rang cet après-midi. Le joueur aux six buts lors de six premiers matchs, a été absent des débats pendant toute la première mi-temps. Il a juste eu une opportunité, mais son tir est trop croisé (45e). Le jeune de 22 ans, s’est écroulé trop facilement dans la surface de réparation pour obtenir un pénalty. Pas de but pour la recrue lorientaise, une rareté depuis son arrivée. Bamba Dieng (73e) a gratté du temps de jeu dans une équipe qui semblait résignée.

Olympique Lyonnais

Lopes (5,5) : match très tranquille pour le gardien lyonnais qui n’a pas eu à s’employer au Moustoir, ce samedi. Mais il a assuré l’essentiel en étant parfait sur ses sorties aériennes et dans ses prises de balle.

- Tagliafico (6) : moins en vue que Mata, l’Argentin a pourtant été très efficace pour contenir le duo Kari-Katseris au fil de la partie. Il se dirigeait vers un match correct, mais sans plus, sauf qu’une superbe tête plongeante lui a permis d’ouvrir le score en seconde période. Signe d’une confiance retrouvée pour toute l’équipe rhodanienne.

- O’Brien (5,5) : très peu sollicité par les Marlus, qui n’ont pas cadré la moindre frappe ce soir, la charnière lyonnaise a vécu une soirée bien plus tranquille qu’au Groupama Stadium contre Lens. Mais lors des occasions lorientaises, O’Brien a su être rassurant en réalisant des dégagements importants en première période (25e).

- Caleta-Car (5) : moins en vue que O’Brien, le Croate a commis quelques erreurs sans gravité, mais a surtout été efficace dans les duels aériens, lors des coups de pieds arrêtés (4 dégagements). Un match réussi, puisque l’OL n’a pas pris de but.

- Mata (8) : voir ci-dessus

- Caqueret (7) : les semaines passent et Maxence Caqueret retrouve vraiment de sa superbe. Le milieu tente de plus en plus sa chance (13e), aide régulièrement au pressing avec Matić et semble beaucoup plus en confiance pour déstabiliser le bloc adverse. Sa belle prestation a été récompensée par une superbe passe décisive pour amorce une contre-attaque éclair de l’OL conclue par Baldé.

Matic (6) : devenu indéboulonnable au milieu de terrain avec Maxence Caqueret, le Serbe a effectué un travail important pour soulager ses deux compères du milieu de terrain. Moins en vue que lors des dernières sorties, il a récupéré cinq ballons et réalisé deux interceptions ce soir. Remplacé en fin de match par Diawara (90e+2).

- Tolisso (6,5) : la concurrence au milieu de terrain semble lui faire du bien. Aligné avec Matic et Caqueret, il a rapidement été intéressant en s’offrant une première action dangereuse (10e). Il a également offert un bon centre qui aurait pu être décisif pour Mata (19e). L’international français a beaucoup apporté pour trouver les attaquants lyonnais et a été très juste techniquement. Un match solide pour celui qui a été beaucoup critiqué cette saison.

- Benrahma (5,5) : Saïd Benrahama continue de prendre confiance avec l’OL. Ce samedi, l’Algérien a encore fait part de sa qualité technique pour mettre à mal Katseris et Adjei sur son côté gauche. Un bon nombre de centres tentés et de mouvements pour trouver ses partenaires. Devant le but, il doit cependant faire mieux sur sa meilleure occasion (11e). Touché, il a été remplacé par Henrique (75e).

- Baldé (6,5) : de retour dans le onze lyonnais après avoir disparu depuis son départ à la CAN 2023, Mama Baldé vient de gagner d’énormes points aux yeux de Pierre Sage. Aligné dans l’axe, il a apporté défensivement à la perte de balle en première période, à l’instar d’une belle récupération devant Kari (22e). Privé d’action offensive, il a été en difficluté devant le but, mais a pourtant été décisif sur sa seule occasion franche après la pause, en éliminant Mvogo. Remplacé par Cherki (66e)

- Fofana (5) : aligné sur l’aile droite, le jeune Belge a réalisé un bon début de match avec beaucoup d’activité et des combinaisons intéressantes avec Clinton Mata. Juste dans ses dribbles, il a apporté techniquement, mais a manqué de précision sur ses centres (trois manqués sur trois centres tentés) et n’a pas eu le même impact que lors de ses entrées en jeu. Remplacé par Orban (66e), qui n’a clairement pas rassuré.