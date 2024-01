Betis - Barcelone : les compositions officielles

Les Blaugranas cherchent encore à se rassurer à l’heure de se déplacer chez le Betis, ce dimanche à 18h30 pour la 21e journée de Liga. Les Barcelonais, corrigés en Supercoupe d’Espagne par le Real (1-4), ont ensuite douté avant de s’imposer face à l’Unionistas (3-1), pensionnaire de 3e division. Les Catalans peuvent revenir à 5 points du leader Gérone en cas de victoire. Le Betis, 9e, a retrouvé le succès face à Grenade samedi dernier (1-0) après 6 matches sans triomphe.

Pour cette affiche, le Betis change 3 hommes par rapport à la semaine dernière. Bellerin est latéral droit, Johnny au milieu de terrain et Diao à gauche de l’attaque. Pour le Barça, Lewandowski sera épaulé par Yamal et Ferran Torres. De Jong, Gundogan et Pedri forment le milieu, et le jeune Cubarsi (16 ans) est titulaire en défense centrale.

Les compositions

Betis : Silva - Bellerin, Pezzella, Sokratis, Abner - Johnny, Isco, Roca - Luiz Henrique, Willian Jose, Diao

Barcelone : Pena - Koundé, Araujo, Cubarsi, Baldé - de Jong, Gundogan, Pedri - Yamal, Lewandowski, Torres