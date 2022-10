Laurent Blanc expose son plan de bataille pour relancer la machine OL

La suite après cette publicité

Une folle semaine. Vendredi dernier, l'Olympique Lyonnais a concédé le nul 1-1 face à Toulouse à domicile. Un très mauvais résultat qui a coûté son poste à Peter Bosz. Dimanche, le Néerlandais a été mis à pied à titre conservatoire. Pour le remplacer, les Gones ont ainsi misé sur Laurent Blanc. Le Président, qui a dirigé son premier entraînement lundi matin, a été présenté à la presse dans l'après-midi. L'occasion pour lui d'évoquer sa fierté de rejoindre les pensionnaires du Groupama Stadium. De quoi ravir Jean-Michel Aulas, Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou, présents à ses côtés.

Le Cévenol a ensuite enchaîné toute la semaine avec des entraînements et des entretiens collectifs et individuels avec ses joueurs. Le technicien, qui pose sa patte sur son groupe, s'est enfin présenté à nouveau devant la presse ce vendredi, à deux jours du déplacement à Rennes. Avant son premier match en tant que coach de l'OL, Laurent Blanc a évoqué ce rendez-vous, où il pourra compter sur tout son groupe. Une bonne nouvelle pour l'ancien entraîneur de Paris. Toutefois, ses troupes ne sont pas encore au top physiquement mais aussi mentalement à en croire ses propos.

Un mental à retrouver

«Je pense que les cerveaux des joueurs étaient lourds car les résultats n'étaient pas aussi bons qu'espérés et ils se posaient des questions (...) Il y a des choses à améliorer au niveau de la confiance. Cela touche au mental de chacun. Au niveau football, on a fait du basique. On a beaucoup travaillé avec le ballon, on a fait beaucoup de jeu. La confiance reviendra avec les résultats. Mais plus on aura la confiance individuellement plus on sera fort». Pour le moment, Laurent Blanc et son staff tentent de remettre l'équipe au niveau physiquement.

«Je vous rassure ils sont en très bonne santé. Tout le groupe est à disposition. C'est souvent le cas avec un nouvel entraîneur. Cela veut dire que les gens veulent se montrer et veulent jouer. C'est déjà une bonne chose. Il faut que l'on ait envie d'aller affronter Rennes». Le coach a aussi envie de diriger une équipe qui joue. «J'aimerais que le beau jeu soit là de suite. On a fait une semaine de travail intéressante. Les joueurs ont fait une semaine intensive mais basique à mes yeux. On aura le temps de travailler comme malheureusement nous ne jouons pas l'Europe. Soyons forts athlétiquement et techniquement».

S'améliorer à tous les niveaux

En attendant la trêve, l'OL va tenter de revenir en force. «On ne peut pas refaire une préparation totale maintenant et j'espère qu'on pourra le faire pendant la trêve de la Coupe du monde. Je pense que les joueurs sont conscients du début de saison et le digère de manière différente. Certains le digèrent difficilement. Il y a toujours des périodes délicates à gerer dans un club. Rennes a eu un début délicat mais cela peut aller vite. On a besoin de points, on a besoin urgemment de points. Et les joueurs le savent (...) Dans l'absolu il en faudrait 15 (sur 15 points possible) mais ce n'est pas possible».

Pour cela, l'OL devra se monter plus solide derrière et encore plus efficace devant. «On n'est pas si catastrophique que cela en défense et en attaque mais quand on a marqué on a souvent pris un but. Ce n'est pas honteux de gagner 1-0 (...) Il faudrait que je trouve le bon moyen pour que mes attaquants (Lacazette et Dembélé) s'expriment. Il nous faut un certain nombre de buts pour être dans les cinq premiers du championnat. C'est un fait. Quand on a deux personnes qui à deux peuvent marquer entre 30 et 40 buts c'est bien. Avec 60 ou 65 buts en Ligue 1, je pense que l'on peut être dans les cinq ou six premiers».

Blanc compte sur les anciens pour redresser la barre

Et Blanc ne veut pas forcément insister avec un système en particulier, lui qui a pourtant toujours été un adepte du 4-3-3. «En terme de collectif, Lyon peut faire mieux. Ma façon de jouer ne sera liée au système. On veut poser des problèmes à l'adversaire et avoir le ballon le plus possible. Avoir le ballon c'est être maître. Ne pas l'avoir c'est défendre, défendre. C'est plus jouissif d'attaquer et de créer». Individuellement mais aussi collectivement, il attend plus de son OL.

«Collectivement on doit être meilleurs, c'est une évidence. Si les 11 pensent la même chose et ont la même mentalité c'est mieux. Il faut travailler là-dessus. Mais tout le monde est conscient que Lyon n'a pas fait un bon début de saison. Il y a des encore des points à aller chercher. On se doit de prendre des points d'ici le 13 novembre». Pour cela, il compte sur les éléments expérimentés, plus que les jeunes. «J'estime que ce sont les joueurs avec de l'expérience qui savent mieux appréhender la période. Il y a eu beaucoup de choses écrites ou dites mais les joueurs prennent leurs responsabilités. Pour donner le meilleur, il faut être au top». Aux joueurs de montrer ce qu'ils ont dans le ventre dimanche à Rennes. Blanc est lui déjà prêt !

Parions Sport en ligne et Foot Mercato, vous offre : 200€ de bonus en freebets et 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive.