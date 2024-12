Mercato PSG, Naples : nouveau rebondissement pour l’avenir de Khvicha Kvaratskhelia

« Il y a une négociation en cours entre le club et l’entourage du joueur, nous ne pouvons pas entrer dans les détails. Ce que je demande à Khvicha, c’est de continuer à faire ce qu’il fait, de se concentrer sur la saison. C’est un professionnel exemplaire et nous vivons une saison très importante. J’espère que tout se résoudra au mieux pour le club, le joueur et son agent, mais je sais aussi que dans le football tout peut arriver ». Fin octobre, le coach napolitain confirmait des négociations entre l’écurie sud-italienne et la vedette géorgienne.

La suite après cette publicité

Mais depuis, ça n’avait pas vraiment avancé. Les discussions entre le clan Kvaratskhelia et la direction de Naples, menée par le sulfureux Aurelio De Laurentiis, ont ainsi été assez compliquées. A tel point qu’il a été question d’un départ dès l’été prochain, avec plusieurs clubs déjà intéressés, dont le FC Barcelone ou le Paris Saint-Germain, qui avait tenté le coup l’été dernier déjà.

Fin du suspense

Et si on utilise le passé, c’est que tout semble depuis avoir été réglé. C’est du moins ce qu’indique le Corriere dello Sport. Un accord entre l’attaquant et les Partenopei est ainsi en passe d’être trouvé. Il y a eu un rapprochement ces dernières semaines suite à une nouvelle salve de réunions et le joueur devrait donc rempiler jusqu’en 2029, pour le plus grand bonheur de Naples.

La suite après cette publicité

Dans l’attente de la signature officielle du contrat, Naples peut donc se projeter vers l’avenir avec son attaquant de 23 ans, auteur de 5 buts et 3 passes décisives en 14 rencontres de Serie A cette saison. Les clubs intéressés vont donc devoir se tourner vers d’autres pistes, pendant que les Napolitains eux vont s’attaquer au dossier Osimhen, actuellement prêté à Galatasaray et lui aussi convoité par le PSG…