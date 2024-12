Mercato : le PSG travaille déjà sur l’arrivée d’une star pour janvier !

La situation est complexe au PSG en ce moment. Comme révélé dans nos colonnes à plusieurs reprises ces derniers jours, les tensions sont de plus en plus fortes entre Luis Enrique et certains de ses joueurs, dont Bradley Barcola notamment, qui ne comprennent pas toujours les consignes du tacticien espagnol. Ce mercredi, nous vous dévoilions en exclusivité qu’il ne fait plus l’unanimité en interne. Il y a de la friture sur la ligne avec Luis Campos, et certains membres du staff sont aussi agacés par ses méthodes.

Au milieu de tout ça, le PSG se doit de préparer les prochains mercatos. Et surtout celui qui démarre dans moins d’un mois maintenant, alors que l’équipe semble clairement avoir besoin de renfort si elle souhaite pouvoir rivaliser avec les autres cadors européens. C’est principalement dans le secteur offensif que de nouvelles têtes pourraient être les bienvenues. Et le journaliste et éditorialiste Daniel Riolo a fait de grosses révélations dans l’After Foot, sur RMC Sport.

Une ancienne piste de retour sur la table

« Luis Enrique veut du renfort. Il se rend compte qu’il a eu tort, et notamment sur un dossier qu’il n’a pas voulu au mois d’août et qui évolue aujourd’hui en Turquie, mais qui coûte moins cher que ce qu’il coûtait cet été, c’est donc Victor Osimhen. Il est à un prix beaucoup moins élevé que l’été dernier. De Laurentiis demandait 220 (millions d’euros) pour (Victor) Osimhen et (Khvicha) Kvaratskhelia. Maintenant, le package, c’est fini. Naples est toujours proprio. Visiblement, il pourrait y avoir ouverture. Ça n’est pas fait, ça discute de façon assez sérieuse », a dévoilé l’éditorialiste. Le PSG tente donc d’enrôler Victor Osimhen pour janvier.

Prêté à Galatasaray où il cartonne, avec 9 buts et 4 passes décisives en 12 rencontres toutes compétitions confondues, l’ancien du LOSC est déjà au cœur de rumeurs évoquant un possible départ hivernal depuis un moment, avec les cadors de Premier League qui seraient à l’affût. Il possède une clause de rupture de prêt dans son contrat qui pourrait lui permettre de faire ses valises dès le mois de janvier, et Galatasaray recevrait 6 millions d’euros en échange. Le PSG doit donc se mettre d’accord avec le joueur et surtout avec Naples, ce qui n’est jamais facile, on le sait…