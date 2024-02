Ligue 1 : Brest conforte sa place sur le podium malgré son match nul contre Nice

En marge du traditionnel multiplex dominical, la 20e journée de Ligue 1 nous offrait un choc de haut de tableau entre Brest et Nice. Si plus tôt dans la journée, Monaco a raté l’opportunité de se hisser sur le podium suite à son match nul contre Le Havre, la formation bretonne espérait sauter sur cette occasion en or pour prendre 3 points d’avance sur le club princier. Troisièmes du classement au coup d’envoi et invaincus depuis la 11e journée, les Ty-Zefs ont montré qu’ils étaient capables d’aller titiller l’élite du football français, à l’image de leur performance face au Paris Saint-Germain, lors de la précédente journée. Alternant les victoires et les défaites, le Gym, dauphin du PSG, se déplaçait en Bretagne avec la volonté de retrouver de la régularité en championnat. Une tâche qui s’annonçait ardue tant le club azuréen voyage très mal en ce moment avec deux défaites lors de ses deux derniers déplacements en Ligue 1.

D’entrée de jeu, les deux équipes se rendaient coup pour coup. Si Lotomba allumait la première mèche à l’issue d’un contre d’école niçois (2e), Camara lui répondait sur coup de pied arrêté. Trouvé par Lees-Melou, l’attaquant brestois surgissait au second poteau. Or sa reprise de la tête était détournée par Dante sur sa ligne à l’heure où Bulka semblait complètement battu (7e). Trois minutes plus tard, le club azuréen se distinguait sur une attaque rapide. Lancé par Sanson, Guessand profitait d’une défense bretonne déséquilibrée pour se jouer de Brassier avant de croiser sa frappe. Fort heureusement pour les locaux, le Niçois tutoyait simplement le poteau de Bizot (10e). Au bout d’une première demi-heure globalement à l’avantage de Nice, le jeu était momentanément interrompu suite à l’utilisation de feux d’artifice derrière la tribune Quimper, fermée pour cause de suspension. Plus tranchant dans les duels et animé par de réelles intentions offensives, Brest commençait progressivement à peser dans cette rencontre et s’offrait une belle opportunité de mener les débats.

Brest a pris les choses en main, Nice a tenu bon

Aux prises avec deux défenseurs niçois, Magnetti s’en sortait avec un peu de réussite pour déclencher une frappe repoussée par Bulka. En embuscade, Satriano confondait vitesse et précipitation en envoyant sa tentative au-dessus de la transversale du Polonais (38e), au grand dam du public de Francis-Le-Blé. Gênés dans la relance par des Brestois impliqués et enthousiastes, les Niçois peinaient à ressortir les ballons proprement. Finalement, la mi-temps était accueillie à bras ouvert par Dante et consorts. Revenus sur le pré avec de réelles intentions offensives, les Aiglons se contentaient dans un premier temps de confisquer le ballon à leurs adversaires et de s’appliquer sur leurs transmissions. Toutefois, le Gym butait sur une défense brestoise bien regroupée et solidaire. C’est finalement en empruntant la voie des airs que le club azuréen parvenait à apporter le danger dans la zone de vérité brestoise. Trouvé par Thuram au second poteau, Guessand obligeait Bizot à s’employer sur sa ligne (56e).

L’heure de jeu dépassée, Brest reprenait le contrôle du ballon et s’installait dans le camp niçois. Décalé sur le côté gauche par Locko, Del Castillo envoyait un centre à mi-hauteur en direction de Satriano. Encore malheureux, l’Argentin plaçait sa reprise de la tête hors-cadre (63e). Au fil des minutes, le match gagnait en intensité et Brest montait en puissance. Inspiré sur un dégagement approximatif de Dante, Lees-Melou amorçait une lourde frappe plein axe qui flirtait avec le cadre de Bulka (72e). Entré en jeu plus tôt dans la partie, Mounié lui emboîtait le pas mais butait sur le portier niçois, solide sur ses appuis (73e). Si Brest a pris les choses en main après une entame de deuxième période poussive, Nice a tenu bon pour accrocher un bon point en Bretagne et aurait même pu enflammer la fin de partie si ses attaquants avaient fait preuve de justesse. Conséquence au classement, le Gym reste dauphin du Paris Saint-Germain mais laisse le champion de France en titre s’envoler en tête. Troisième, Brest prolonge sa série d’invincibilité.