Ligue 1 : vainqueur de Nantes, Lens se relance dans la course à la Ligue des Champions

Dans le prolongement de la courte victoire de Rennes contre Montpellier plus tôt dans la journée, Nantes et Lens s’affrontaient à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1, ce samedi. Un succès à la Beaujoire pouvait permettre aux Lensois d’accrocher le wagon européen, eux qui se sont relancés le week-end dernier sur la pelouse de Toulouse après deux défaites de rang toutes compétitions confondues. Un match au cours duquel la doublette El Ayanoui-Diouf a rebattu les cartes au milieu de terrain. C’est donc logiquement que Franck Haise renouvelait cette paire pour animer l’entrejeu nordiste. Autre changement à noter, la titularisation de Pereira Da Costa au profit de Fulgini et en soutien de Wahi, seul en pointe. Au sortir d’un bon nul accroché à Reims, Nantes espérait «poursuivre sur la même dynamique» comme indiqué par Jocelyn Gourvennec, en marge du coup d’envoi. De son côté, le technicien nantais alignait ses deux recrues hivernales, Kelvin Amian et Tino Kadewere, et pouvait compter sur Mostafa Mohamed, de retour de la CAN.

Les Canaris, qui n’ont enregistré qu’une seule victoire dans l’élite depuis le 22 octobre, échappaient de peu à l’ouverture du score lensoise. Aux 25 mètres, Pereira Da Costa donnait le ton en décochant un tir sur la barre transversale d’Alban Lafont après seulement 54 secondes de jeu. À la peine sur les deuxièmes ballons, le club de l’Ouest subissait les assauts nordistes mais comptait sur un Alban Lafont vigilant pour repousser une frappe de Przemyslaw Frankowski avant de se remettre en situation pour capter une tentative de Jhoanner Chavez (8e). En grande difficulté, la défense nantaise enregistrait un premier coup dur avec la sortie sur blessure de Kelvin Amian, remplacé in extremis par Nicolas Pallois (11e). Malgré une entame de match plus que laborieuse, Nantes pensait prendre les commandes contre le cours du jeu, Tino Kadewere transperçant Brice Samba (20e). Une joie de courte durée puisque le Zimbabwéen était signalé en position de hors-jeu après intervention du VAR (21e).

À lire

David Pereira Da Costa ouvre le score pour Lens !

Samba infranchissable, Pereira Da Costa confirme

Se remettant dans le sens de la marche, Nantes montrait du répondant en verrouillant l’axe et les ailes, empêchant Lens de déployer son jeu. Plus à l’aise depuis quelques minutes, les Nantais se procuraient une nouvelle occasion franche. Lancé dans la profondeur, Tino Kadewere forçait Brice Samba à s’employer pour dévier du bout des gants son tir (34e) avant de mettre en échec Mostafa Mohamed pour préserver son équipe en vie (38e). Déterminant sur sa ligne, l’international français réalisait une parade miraculeuse pour éviter à Ruben Aguilar de marquer contre son camp (43e). Ainsi, la mi-temps arrivait à point nommé pour des Sang-et-Or en souffrance pendant plus d’une demi-heure. Malgré une fin de première période maîtrisée, Nantes retombait dans ses travers dès son retour sur le pré. Alerté dans l’axe par Facundo Medina, David Pereira Da Costa se faufilait entre Jean-Charles Castelletto et Nicolas Pallois. Excentré à gauche de la surface, le Portugais croisait suffisamment sa frappe pour tromper Alban Lafont (0-1, 48e).

Buteur la semaine passée à Toulouse, le milieu de terrain lensois confirmait ainsi son retour en forme grâce à cette ouverture du score à la Beaujoire. Libéré par ce premier but, les hommes de Franck Haise pouvaient enfin mettre du rythme balle au pied. En face, les protégés de Jocelyn Gourvennec payaient les frais des efforts fournis lors du premier acte et pouvaient remercier Alban Lafont, décisif devant David Pereira Da Costa et privant ainsi le Lusitanien d’un doublé (63e). Empruntant l’aile droite, Florian Sotoca s’illustrait en adressant un centre à ras de terre en direction d’Elye Wahi. Marquant un temps d’avance, l’attaquant lensois tentait une talonnade du pied droit, non cadrée (68e). Déterminé à marquer les esprits en terre nantaise, David Pereira Da Costa se distinguait par un sombrero sur Zézé mais manquait sa reprise du gauche (76e). En souffrance lors du premier acte, Lens a bonifié une entame de seconde période parfaite pour s’offrir un nouveau succès et revenir à deux points du top 4. Battu à domicile, Nantes s’enfonce un peu plus dans la crise.