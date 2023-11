Coupe du Monde U17 2023 : la France élimine le Sénégal aux tirs au but et file en quarts de finale

Après avoir terminée première de son groupe devant les Etats-Unis en phase de poules de la Coupe du Monde de sa catégorie en Indonésie, l’équipe de France U17, finaliste du dernier Euro, affrontait son homologue sénégalais, champion d’Afrique en titre, pour le dernier huitième de finale disputé. Le vainqueur affrontera la surprise de cette phase finale, l’Ouzbékistan - tombeur de l’Angleterre (2-1). Les Lions, quant à eux, terminaient deuxièmes de la poule D à la différence de buts derrière l’Argentine et devant le Japon (6 points chacun). Pour cette rencontre, le sélectionneur des Bleuets Jean-Luc Vanucchi retirait Yanis Issoufou de sa feuille de match en raison d’un problème administratif, l’attaquant de Montpellier ayant déjà disputé des matches avec les U17 du Niger quelques mois plus tôt.

La suite après cette publicité

La première période de cette rencontre débutait par un round d’observation entre les deux formations, les offensifs ne trouvant de faille dans les arrière-gardes vigilantes. Le Sénégal était le premier à tenter sa chance au but, par l’intermédiaire de Pierre Dorival (AS Dakar Sacré-Coeur), sans danger pour Paul Argney (Le Havre). De leur côté, les Bleuets tentaient de mettre un peu plus le pied sur le ballon pour calmer les ardeurs offensives adverses, qui allaient s’intensifier lors du second acte. Le Rennais Mathis Lambourde trouvait enfin le cadre mais voyait son tir dans la zone de vérité capté par Serigne Diouf (Génération Foot). Coup dur pour la France après la demi-heure : Mathis Amougou (ASSE) quittait les siens sur blessure, remplacé par Tidiane Diallo (Strasbourg).

À lire

EdF (U17) : Yanis Issoufou retiré de la feuille de match contre le Sénégal

La France s’en sort très bien

Au retour des vestiaires, les Lions montraient les griffes dans la surface de réparation adverse, bien aidés par un Clayton Diandy virevoltant sur le couloir. L’ailier gauche des Espoirs de Guédiawaye s’offrait même un face-à-face avec le jeune portier des Ciel-et-Marine, gagné par ce dernier qui déviait son tir à ras de terre du pied gauche (49e). Malgré une tête timide du Troyen Yvann Titi au second poteau (54e), la France concédait les nombreuses occasions des ouailles de Serigne Saliou Dia. Ces derniers croyaient même débloquer la marque avec Diandy, en renard des surfaces pour pousser le ballon mal capté sur la frappe d’Idrissa Gueye, mais l’arbitre assistant signalait une position de hors-jeu (58e). Pas de quoi réveiller la défense de Jean-Luc Vanucchi, impuissant depuis son banc.

La suite après cette publicité

Le dernier rempart havrais était heureux de voir la frappe de Yaya Dieme, seul dans la surface et exempté de tout marquage, passer à côté de son poteau droit (65e). Dans la foulée, Diandy, encore lui, se faufilait dans le dernier tiers adverse et trompait Argney, sauvé cette fois par son bois (66e). Plusieurs occasions sénégalaises qui alertaient les Bleuets, plus dangereux dans le dernier quart d’heure de cette rencontre. Un penalty aurait même pu être sifflé avec une faute sur le Parisien Yoram Zague, touché dans la surface mais sans faute pour l’arbitré, aidé de la VAR (82e). Malgré 7 minutes de temps additionnel, les deux formations se départageaient finalement à la séance de tirs au but. Argney réalisait une parfaite horizontale pour mettre en échec Daouda Diongue avant de toucher le ballon à deux reprises, en vain. Le sans-faute à 11 mètres des Bleuets (5 t.a.b à 4) permettait aux Bleuets de filer en quarts de finale pour se frotter à l’Ouzbékisan en quarts de finale.