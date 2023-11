EdF (U17) : Yanis Issoufou retiré de la feuille de match contre le Sénégal

C’est une histoire qui a pris une drôle de tournure ce mercredi. En avant match de ce 8es de finale de la Coupe du Monde U17 entre la France et le Sénégal, un problème administratif a été révélé concernant Yanis Issoufou. Le jeune attaquant de 17 ans, auteur de deux passes décisives sur ce début de Mondial, a également joué pour le Niger U17 récemment. Il a disputé le tournoi UFOA qui qualifie à la CAN U17, qui qualifie donc pour le Mondial U17. Et il y a donc un problème puisque la FIFA interdit un même joueur de disputer la même compétition (même indirectement) avec deux sélections différentes.

La suite après cette publicité

Résultat, la FIFA peut donc disqualifier la France si elle venait à se saisir de l’affaire. D’après le média Sport News Africa, le Burkina Faso pourrait décider de déposer un recours concernant ce dossier alors que le staff des Bleuets ignorait le passé d’international nigérien U17 de Yanis Issoufou. Preuve de la panique de la France dans ce dossier, l’attaquant de Montpellier vient d’être retiré de la feuille de match face au Sénégal. Il avait pourtant disputé toutes les rencontres du Mondial jusque là (2 titularisations sur 3 matches disputés, 2 passes décisives). La FFF ne veut donc prendre aucun risque.