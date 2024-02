Liga : accroché par Grenade dans un match fou, le Barça dit un peu plus adieu au titre !

Alors que le Real Madrid avait balayé son dauphin Girona hier (4-0), le FC Barcelone était relégué à onze points de son rival. Pour continuer de croire au titre, la victoire était donc obligatoire pour la bande de Xavi. Recevant l’avant-dernier Grenade, le club blaugrana pouvait nourrir de grands espoirs pour cette partie. Pour ce match, le FC Barcelone s’organisait avec Pau Cubarsi en défense centrale, Andreas Christensen en sentinelle et un trio offensif composé de Lamine Yamal, Robert Lewandowski et Pedri. De son côté, Grenade misait sur un 4-1-4-1 avec Ricard Sanchez et Faitout Maouassa dans les couloirs, Martin Hongla dans l’entrejeu et une attaque constituée de Facundo Pellistri, Oscar Melendo et Myrto Uzuni.

Le FC Barcelone prenait rapidement le contrôle du ballon et exploitait les couloirs. Côté droit, Lamine Yamal apportait de la verticalité quand João Cancelo faisait de même à gauche. Comble du hasard, le second cité provoquait sur la gauche et centrait fort au second poteau pour Lamine Yamal qui trouvait assez rapidement le chemin des filets (1-0, 14e). Un départ en fanfare pour le FC Barcelone qui obligeait Grenade à réagir. Myrto Uzuni s’essayait à un retourné (19e), mais globalement il ne se passait pas grand-chose dans une partie polluée par de nombreuses petites fautes qui hachaient le jeu. En fin de premier acte, le FC Barcelone passait tout proche de prendre le large.

Dans l’axe, Pedri était mis sur orbite, provoquait et d’une subtile talonnade, il trouvait Ilkay Gündogan sur la gauche de la surface. Ce dernier centrait devant le but vers le second poteau où Robert Lewandowski frappait vers le but grand ouvert, mais sur la ligne, Martin Hongla, se fendait d’une intervention incroyable (41e). Un tournant dans ce match puisque dans la foulée Facundo Pellistri provoquait sur la droite avant de centrer devant le but blaugrana. Ricard Sanchez débarquait et ne se faisait pas prier pour égaliser (1-1, 43e). Au retour des vestiaires, le FC Barcelone voulait reprendre l’avantage. S’appuyant sur Ilkay Gündogan, Robert Lewandowski se mettait en position de tir sur la gauche de la surface, mais sa frappe fusait au-dessus du cadre (53e).

Grenade n’était pas en reste et Facundo Pellistri faisait valoir sa vitesse côté droit. Se présentant seul face à Marc-André ter Stegen, il frappait finalement en plein dans le visage du gardien allemand tout heureux de voir le ballon ne pas terminer au fond de son but (57e). Ce n’était que partie remise. Suite à un centre venu de la droite, Myrto Uzuni surgissait au second poteau et remisait devant le but pour Facundo Pellistri qui donnait l’avantage aux Andalous (2-1, 60e). Dos au mur, le FC Barcelone ne doutait pas trop longtemps, car un bon travail entre Ilkay Gündogan et Robert Lewandowski permettait au Polonais de marquer (2-2, 64e).

Mais le Barça retombait dans ses travers et de la tête Ignasi Miquel redonnait l’avantage à Grenade (3-2, 66e). Un sacré coup sur la tête des Catalans qui jetaient leur force dans leur bataille pour essayer d’égaliser. Sur un coup franc de Ferran Torres prolongé par Jules Koundé, Inigo Martinez pensait égaliser, mais son but était refusé pour une position de hors-jeu (79e). Dans la foulée, d’une superbe frappe c’était Lamine Yamal qui allait permettre à Barcelone de revenir (3-3, 81e). Comme à l’accoutumée, le Barça se faisait peur et il fallait Marc-André ter Stegen pour empêcher Myrto Uzuni de décrocher la lucarne droite (82e). Alors que les deux formations se rendaient coup pour coup en fin de match, c’est finalement un match nul 3-3 qui n’arrange personne qui en découle. Le Barça se retrouve à dix points du Real Madrid (1er) et cinq de Girona (2e) tandis que Grenade compte toujours 7 points de retard sur le Celta de Vigo, premier non-relégable.