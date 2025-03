Dortmund - Lille : les compos sont là !

Le LOSC a rendez-vous avec son histoire européenne ! Les Dogues vont à Dortmund ce soir, en huitième de finale aller de Ligue des champions. Les Lillois, qui n’ont jamais dépassé ce stade en C1, ont un coup à jouer face au BVB auteur d’une saison mitigée, mais qui compte dans ses rangs l’artilleur Serhou Guirassy et ses 10 buts dans la compétition.

Pour cette affiche, Genesio titularise Ethan Mbappé, auteur d’une entrée intéressante contre le PSG ce weekend (1-4). Il pourrait être associé à Haraldsson derrière David en pointe. Mukau, André et Bouaddi formeront le milieu, Ismaily et Meunier protégeront les couloirs autour de Diakité et Alexsandro. Dortmund aligne son 4-2-3-1 avec Guirassy en pointe, Brandt retrouve sa place de n°10 avec Adeyemi et Gittens sur les ailes. Sabtizer et Gross sont devant la défense.

Les compositions

Les compositions

Dortmund : Kobel - Ryerson, Can (cap.), Schlotterbeck, Svensson - Sabitzer, Gross - Adeyemi, Brandt, Gittens - Guirassy

Lille : Chevalier - Meunier, Diakité, Alexsandro, Ismaily - Mukau, André (cap.), Bouaddi - Haraldsson, Mbappé - David