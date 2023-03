Chelsea : le réveil brutal de Kai Havertz

La suite après cette publicité

Chelsea n’est pas mort. Pourtant, avant le match retour face au Borussia Dortmund (1-0 à l’aller, ndlr), les pensionnaires de Stamford Bridge n’étaient pas dans une position très confortable. Ils restaient sur un succès lors de leur sept derniers matchs. Surtout, ils n’arrivaient pas à marquer plus d’un but par rencontre. Un vrai problème pour Graham Potter, qui n’a plus vraiment de pur numéro 9 dans son équipe après la mise au placard de Pierre-Emerick Aubameyang. Pour mener l’attaque des Blues hier soir (victoire 2-0), il a donc aligné Kai Havertz en pointe.

Kai Havertz encensé

Pas forcément à la hauteur des attentes depuis son arrivée à Londres, l’Allemand, qui a déjà évolué à ce poste avec Tuchel comme avec Potter, était attendu au tournant. Et il n’a pas déçu. Il a tenté sa chance à plusieurs reprises (8e, 28e) avant d’être impliqué sur l’action lors de l’ouverture du score de Raheem Sterling (44e). Puis, il a doublé la mise sur pénalty. Un pénalty qu’il a d’ailleurs dû retirer puisque l’arbitre a estimé que plusieurs joueurs étaient entrés trop tôt dans la surface. Jude Bellingham a plutôt pointé du doigt l’international allemand, qui a freiné sa course sur son premier tir au but.

Mais l’arbitre en a décidé autrement et Havertz, qui avait échoué sur le poteau sur sa première tentative, n’a pas tremblé sur son deuxième essai. Dans tous les bons coups, Havertz, qui a embêté la défense du BVB, a été élu homme du match par la Rédaction FM, qui lui a donné la note de 7. En Angleterre, il récolte aussi une pluie d’éloges. The Sun le met à l’honneur en titrant : "Sterling et Havertz envoient les Blues en quarts de finale de la Ligue des champions et atténuent la pression sur Potter". Le tabloïd britannique lui a donné un 8 pour l’ensemble de son oeuvre avant de faire un long commentaire.

Son sang-froid a été apprécié

«Il a dû continuer à se battre pour mettre fin à sa sécheresse de but (il n’avait plus marqué depuis le 15 janvier, 1 but en 2023 seulement, ndlr). L’Allemand a montré une forte force mentale pour intervenir et transformer sa deuxième tentative sur le pénalty.» Le London Evening Standard lui a donné aussi un 8 et a précisé : «il a eu du culot en réussissant à marquer sur sa deuxième tentative sur le pénalty». Le Daily Mail, qui lui a attribué un 6,5, a été aussi conquis : «il a montré son sang-froid pour transformer le penalty, après avoir raté sa première tentative mais aussi avoir été sauvé par un défenseur envahissant de Dortmund.» Après la rencontre, Graham Potter a avoué qu’il avait vécu un moment difficile avec ce deuxième pénalty.

«Je n’ai pas pu regarder après le premier, je me suis juste assis et j’ai écouté la foule. J’étais ravi quand j’ai entendu le rugissement du public. Je suis en admiration devant tous ceux qui tirent les pénalty.» Il l’était donc devant Havertz, qui a confié après le match : «j’étais un peu nerveux [en tirant le deuxième] mais j’ai marqué. J’ai essayé d’attendre et de regarder le gardien et le second tir était un peu plus facile. Ce soir était important, c’est un grand tournoi et c’est le dernier trophée que nous pouvons gagner. Nous avons montré du caractère et nous voulons continuer.» Avec un Kai Havertz en forme, Chelsea peut peut-être rêver plus grand.