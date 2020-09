OM : Morgan Sanson et l'état d'esprit d'Alvaro après l'affaire Neymar

Depuis le Classique entre le PSG et l'OM, la possible affaire entre Neymar et Alvaro Gonzalez fait beaucoup de bruit. Pour rappel, le Brésilien a accusé le défenseur espagnol de racisme. Mais mercredi soir, la LFP a annoncé ceci : «la Commission de Discipline examinera le dossier lors de la réunion du 30 septembre 2020.» En attendant, les témoignages sont nombreux à ce sujet et ce jeudi, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille Morgan Sanson a apporté son soutien à son coéquipier, tout en donnant des nouvelles de ce dernier.

«Ça dure. Nous, on apporte tout notre soutient à Alvaro. Je pense qu'on a des matches très importants qui arrivent, Metz et surtout Lyon. Il faut qu'on passe au-dessus de ça pour être performants, c'est tout. (...) Comme tout joueur qui serait dans sa situation, émotionnellement parlant c'est très fort, c'est très compliqué. Maintenant, c'est un grand garçon, concentré sur ses performances. Même si forcément, c'est difficile de ne pas être perturbé», a expliqué l'ancien Montpelliérain en conférence de presse.