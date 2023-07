OM - Nîmes : les compositions officielles

C’est la rentrée pour l’OM avec un premier match de préparation contre Nîmes à 18h30 en direct du centre Robert Louis-Dreyfus. C’est aussi la première pour Marcelino, nouvel entraîneur des Phocéens après le départ d’Igor Tudor en fin de saison passée. Le coach espagnol est d’ailleurs venu avec Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi dans ses bagages les deux premières recrues du mercato estival olympien en attendant peut-être Iliman Ndiaye dans les prochains jours. Côté départs, Kolasinac, Kaboré, Tavares, Milik, Radonjic, Suarez, Bailly et Blanco ont tous quitté le sud de la France. Une seule interrogation plane encore, c’est la prolongation ou non d’Alexis Sanchez.

Sur le sportif, l’OM doit à tout prix réussir son début de saison qui s’annonce chargé avec déjà quatre matchs pour se qualifier en Ligue des Champions, la préparation a donc une importance primordiale pour que les joueurs soient prêts tout de suite à ces grandes échéances. Nîmes attaque une saison 23/24 charnière après la descente en National et avoir senti l’odeur de l’élite il y a maintenant deux saisons.

Pour les compos, Marcelino place d’entrée son 4-4-2 avec Guendouzi et Veretout au milieu. La charnière centrale sera composée de Gigot et Touré. Sur les côtés du milieu, c’est Ünder et Malinovskyi qui sont choisis et la paire d’attaquants sera composée de Nadir et Lago, deux jeunes olympiens.

La composition de l’OM :

Lopez - Clauss, Gigot, Touré, Negouai - Ünder, Veretout, Guendouzi, Malinovskyi - Nadir, Lago.

La composition de Nîmes

Nazih - Sbai, Guessoum, Mendy, Diallo - Doukansy, Laurens, Khalid - Edmilson, Ngakoutou, Doucouré.