Le PSG pense à Dusan Vlahovic, la Juventus veut s’offrir un cadre du Barça

Vlahovic bientôt au PSG ?

Le mercato hivernal ouvre ses portes et ça pourrait bouger rapidement Paris Saint-Germain. Le Parisien explique que le mercato du club sera conditionné par les départs ou non de Randal Kolo Muani et Milan Skriniar. Si l’un des deux ou les deux venaient à partir, cela ouvrirait des possibilités pour le club à commencer par Dusan Vlahovic selon le journal. Luis Campos s’était penché sur l’attaquant turinois il y a 2 ans et pourrait réactiver cette piste. Le Serbe ne fait pas l’unanimité auprès de Motta et s’est vu être la victime de chant raciste. Suffisant pour partir ou pas, cette option est en réflexion pour la direction Parisienne.

Christensen dans le viseur de la Juve

A la Juve, ça s’emballe à l’approche du mercato. Thiago Motta, soucieux de renforcer le secteur défensif avec les nombreuses blessures, a jeté son dévolu sur Andreas Christensen d’après Mundo Deportivo. Le club turinois souhaite faire une offre de prêt. Le Danois n’a toujours pas joué de la saison et se remet tout juste de sa longue blessure au tendon d’achille gauche. Si le joueur assure que son club lui fait confiance et lui a demandé de rester, la donne pourrait changer vu les difficultés économiques, en témoigne le refus d’enregistrer Dani Olmo.

Amorim, la risée de la presse

L’ensemble des tabloïds s’en prennent à Amorim la défaite de Manchester United face à Newcastle (0-2). Le Daily Star parle de l’explosion d’Amorim. Le coach portugais a concédé sa quatrième défaite de suite, la sixième en neuf matchs au total et collectionne les tristes records. United a subi trois défaites consécutives en championnat à domicile pour la première fois depuis 1979. Et ils ont perdu cinq matchs de championnat ou plus en un seul mois pour la première fois depuis 1962. Old Trafford se transforme en le théâtre des cauchemars pour le Daily Mirror. The Sun relaye les propos de Gary Neville, cette équipe est la plus mauvaise de Premier League.