Ligue 1 : l’OM détruit Saint-Etienne avec un doublé d’Amine Gouiri

Avec six points d’avance sur les concurrents au podium, l’Olympique de Marseille avait l’occasion de prendre une grande longueur d’avance en venant à bout de l’ASSE, malade et toujours à la recherche d’une première victoire depuis le 4 janvier dernier. Avec les recrues hivernales Bennacer et Gouiri, l’OM mettait la pression d’entrée sur Larsonneur et la défense stéphanoise et pensait ouvrir le score grâce à Balerdi à la suite d’un corner de Bennacer, mais une faute sur le portier de l’ASSE était signalée (11e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Marseille 46 22 +24 14 4 4 50 26 16 ASSE 18 22 -30 5 3 14 20 50

Mais malgré un léger sursaut des Verts, les Phocéens dominaient grandement la partie et n’ont pas traîné pour ouvrir le score grâce à une superbe frappe enroulée de Gouiri, pour son premier but sous ses nouvelles couleurs (1-0, 27e). Le collectif phocéen faisait largement parler sa supériorité technique dans cette première période, mais manquait encore de se mettre à l’abri en raison d’une solidarité défensive stéphanoise… qui n’a, malheureusement pour eux, pas durée en seconde période.

Doublé pour Amine Gouiri

Face à un Gouiri encore dangereux, Nadé était sanctionné pour une faute logique de main dans la surface adverse et offrait à Greenwood l’occasion de faire le break sur penalty (2-0, 49e). Les Verts ont alors complètement lâché et encaissaient ainsi un nouveau but dans la foulée signée Murillo, après des erreurs de relance en pleine surface (3-0, 55e). Avant qu’Höjbjerg n’alerte alors Gouiri dans la profondeur, qui plaçait un joli ballon piqué pour s’offrir le doublé (4-0, 58e).

La fête ne s’arrêtait pas tout de suite, car la recrue Dedic, auteur d’une belle entrée, offrait à Rabiot le but de la manita pour achever les Verts (5-0, 77e). La réduction du score de Stassin permettait d’éviter une pire humiliation (5-1, 79e) mais la défaite laissait le club du Forez dans une situation délicate, avec la possibilité de finir derrière sa place de barragiste à l’issue de la journée. De son côté, l’OM tient provisoirement neuf points d’avance sur la troisième place avant un déplacement à Auxerre.