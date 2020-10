Mercato : le LOSC attaqué sur trois joueurs

À un peu plus de 48h de la fin de ce mercato estival, nombreux sont les clubs à jeter leurs dernières cartes pour réaliser les dernières belles opérations. Parmi ces équipes, le LOSC. Pourtant déjà bien actif ces deux derniers mois autant sur le plan des arrivées que des départs, le club nordiste ne compterait pas pour autant s’arrêter en si bon chemin. Selon les informations de Téléfoot, la formation de Bundesliga du Vfl Wolfsburg aurait transmis une offre pour l’international français de 22 ans Jonathan Ikoné.

Une offre repoussée par le joueur formé au PSG qui ne serait pas attiré par le club allemand. Le milieu de terrain Boubakary Soumaré est également très courtisé et aurait reçu des offres venues de Serie A, et pas des moindres. En effet, l’Inter, l’AC Milan, et le Napoli souhaiteraient le joueur, mais l’international espoir français U21 privilégierait une saison de plus au LOSC avant de s’exiler. Enfin pour finir, le latéral droit turc Zeki Celik a quant à lui reçu une offre de la part des Hammers de West Ham, mais devrait tout de même continuer d’exercer son métier sur la pelouse du stade Pierre Mauroy.