OM : Bamba Dieng, l'apprentissage vitesse grand V

En février dernier, les fans de l'Olympique de Marseille, enfin ceux qui ne suivaient pas les rencontres de la réserve, ont découvert un nouvel attaquant : Bamba Dieng. Entré en jeu en fin de match de ces 32es de Coupe de France, à Auxerre, l'attaquant sénégalais allait marquer son premier but et donner un avantage définitif à l'OM (2-0).

Le jeune homme s'est présenté ce vendredi pour sa toute première conférence de presse. L'attachée du club a d'ailleurs demandé bienveillance et gentillesse aux suiveurs. Mais, quand tout le monde a vu son grand sourire, très communicatif, cela était impossible de lui chercher des noises. Il s'est raconté pendant une vingtaine de minutes avec des réponses succinctes, mais claires et surtout parfois drôles.

La révélation Monaco

« J'étais dans le centre de formation avant que Nasser (Larguet, qui a assuré l'intérim entre Villas-Boas et Sampaoli, ndlr) me donne ma chance. Il y a d'autres jeunes joueurs qui vont bientôt intégrer le groupe du match. Ça me fait du bien d'être là avec Sampaoli. Je peux dire que c'est grâce à mes performances pendant mes matches de réserve. Le coach me regardait beaucoup et je savais que j'allais avoir ma chance, je l'ai saisie », explique-t-il.

Mais ce n'est pas tout de suite qu'il est devenu un membre à part entière de l'équipe première. Les premiers matches de la saison se sont faits globalement sans lui et l'OM se cherchait même un autre attaquant sachant qu'Arek Milik était en convalescence. C'est contre Monaco qu'il a connu sa première titularisation avec à la clé deux frappes sur les poteaux et deux buts.

Il espère l'arrivée d'un compagnon de Diambars

Dès ce soir là, du parcage, s'est envolé une chanson à son honneur « Ohé Ohé Ohé Ohé, Bamba, Bamba ». Un doux son qui est revenu jusqu'à ses oreilles et qui a été répété après son premier but au Vélodrome, contre Rennes : « c'était une folie pour moi. Jouer devant 60 000 personnes... Pour un jeune joueur comme moi, quand j'ai marqué mon premier but au vélodrome, les supporters étaient contents. Oui je l'ai entendu, ça m'a fait plaisir. Je ne pensais pas entendre cela de la part des supporters de l'OM ».

Il faut dire que l'attaquant arrive de loin. Il a profité d'un partenariat entre le club phocéen et Diambars, un club de la ville de Saly, au Sénégal. Il est d'ailleurs devenu récemment international : « on a un partenariat avec l'OM de là où je viens, Diambars. Il y a d'autres joueurs qui vont sûrement venir. Mikayil Ngor Faye, j'espère bien qu'il sera là bientôt ».

On le connaît, maintenant, au Sénégal

Il a déblayé une route qu'il aimerait voir traverser par d'autres, lui qui se qualifie aussi comme un grand frère pour les jeunes de son âge pas si avancé que cela. Il faut dire que maintenant, tout a changé pour lui : « je suis reconnu là bas maintenant. Quand j'étais en sélection... Il y a beaucoup de supporters de l'OM. Les gens me demandent des photos, je suis fier de moi et content de représenter mon pays et l'OM là-bas ». Une évolution qui ne doit rien au hasard, mais à la confiance du staff pour celui qui a annoncé lui-même une imminente signature de prolongation de contrat.

« C'est un joueur qu'on considère très important. On l'a vu quand Arek n'était pas là et quand il était là, il a été plusieurs fois titulaire, il a marqué. Dernièrement il participe moins. Il est de qualité, solide, fort dans les airs. Il est jeune, mais international avec sa sélection. On a beaucoup d'espoirs. Il nous offre ce qu'on attend de lui », a expliqué l'adjoint de Jorge Sampaoli, Jorge Desio en conférence de presse. Des espoirs, c'est le mot. Aux côtés d'Arek Milik qu'il trouve « gentil » et on espère très vite voir toute sa panoplie : « j'ai une très grosse frappe de balle, vous verrez cela bientôt, inshallah. J'ai aussi un bon jeu de tête ». C'est annoncé.