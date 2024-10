Real Madrid : la réponse de Carlo Ancelotti aux états d’âme de Jude Bellingham

Dès la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid, voire même avant, la presse espagnole avait révélé que Rodrygo en ferait les frais. Durant l’été, les médias ibériques ont continué sur leur lancée en baptisant le nouveau trio magique merengue BMV (Bellingham, Mbappé et Vinicius). Mis de côté, Rodrygo avait rapidement rappelé à tout le monde qu’il faudrait également compter sur le "R". D’ailleurs, Relevo avait indiqué que les dirigeants madrilènes ainsi que le staff faisaient leur possible pour essayer de rassurer le Brésilien. Mais ils vont devoir en faire de même avec Jude Bellingham.

Ce lundi matin, Marca a révélé que le footballeur âgé de 21 ans ne se sent pas très bien depuis le début de saison. Moins décisif que l’an dernier (0 but), puisqu’il avait déjà marqué 10 buts à ce stade de la saison, l’ancien joueur du Borussia Dortmund aurait l’impression d’être mis de côté par les Merengues et d’être passé au second plan depuis la signature de la nouvelle star du club, Kylian Mbappé. Bellingham, qui a affiché des signes d’agacement ce week-end face au Celta de Vigo en Liga, a le soutien du Real Madrid qui compte encore et toujours sur lui.

Ancelotti fait le point sur Bellingham

C’est le message envoyé par Carlo Ancelotti face aux journalistes ce lundi après-midi. «Je pense que nous sommes satisfaits de son travail, car il travaille beaucoup sur le terrain. Il court beaucoup, il se sacrifie…Il n’a pas marqué de buts cette saison. Mais la surprise vient de l’année dernière où il a beaucoup marqué. Personne ne s’y attendait. Nous ne manquons pas de buts de Bellingham, car nous avons devant nous des joueurs très talentueux (…) Pour nous, le travail qu’il accomplit est bien plus important.»

Puis, le Mister a répondu au sujet du positionnement de l’ancien du BVB. «Il a changé de position l’autre jour, je l’ai mis à droite car on pensait qu’il pouvait trouver plus d’espace et nous pensions qu’il pouvait faire des dégâts là-bas. L’aile gauche est plus occupée cette année et l’aile droite a été un peu plus exposée. Nous pouvons être aussi efficaces avec Bellingham et Rodrygo à droite qu’à gauche.» Si Kylian Mbappé et Vinicius Jr semblent heureux, Carlo Ancelotti va devoir faire son possible pour aider Jude Bellingham et Rodrygo, qui auront eux aussi un rôle important à jouer cette saison.