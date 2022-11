Jamie Carragher critique Ronaldo après son interview choc

La suite après cette publicité

Très critique envers la star portugaise depuis de nombreuses semaines, l'interview donnée par Cristiano Ronaldo à Piers Morgan, ne devrait rien arranger entre l'ancien joueur de Liverpool et le quintuple ballon d'Or. Cristiano Ronaldo avait même refusé de lui serrer la main en bord terrain.

CR7 a allumé un peu tout le monde à Manchester United. Et pour Carragher « 99% des fans de United seront du côté d’Erik ten Hag, ce qui montre à quel point Ronaldo a mal géré cela ». Pour rappel l'attaquant était absent lors du dernier match des Mancuniens, avant le Mondial, contre Fulham (1-2).

Ronaldo “I don’t respect the manager”



Ronaldo under ETH: Announced he wanted to leave, refused to come on as a substitute, walked off the bench & left before the game had finished.



99% of United fans will be on the side of ETH, which shows how badly Ronaldo has handled this.