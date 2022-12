Belgique : qualifié pour les 8es de C1, le Club Bruges vire son coach !

Le paradoxe du Club Bruges. Deuxième du groupe B de la Ligue des champions, derrière Porto mais devant Leverkusen et l’Atlético de Madrid, le Club Bruges disputera, au mois de février, les 8es de finale de la plus grande des compétitions européennes. Opposé à Benfica, le triple champion de Belgique en titre jouera sa place en quarts sous les ordres d’un nouvel entraîneur. En effet, malgré ce beau parcours européen, Bruges a décidé de se séparer de son coach, Carl Hoefkens, qui part sur un bilan de 15 victoires, 6 nuls et 6 défaites en 27 matches.

Tout avait pourtant bien commencé pour le technicien belge de 44 ans, nommé cet été et vainqueur, pour son premier match à la tête des Blauw en Zwart, de la Supercoupe de Belgique. Mais la suite n’a pas du tout plu aux dirigeants brugeois. Actuel 4e de Jupiler Pro League, à douze points du leader Genk, le Club Bruges a également subi une déconvenue en 8es de finale de Coupe de Belgique, surclassé 4-1 sur sa pelouse par Saint-Trond il y a une semaine.

