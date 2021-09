Le PSG prive Zoumana Camara de son stage avec Thomas Tuchel

Coach des U19 du Paris Saint-Germain, Zoumana Camara poursuit actuellement sa formation au brevet d’entraîneur professionnel de football (BEPF) et doit effectuer, dans cette optique, un stage dans un club professionnel étranger. Et alors que tout était prévu pour que l'ancien défenseur parisien rejoigne Chelsea cette semaine, «Papus» a appelé la semaine dernière le club londonien et la DTN (direction technique nationale) pour les avertir qu’il ne ferait finalement pas son stage avec les champions d’Europe de Thomas Tuchel. La raison ? Selon les informations du Parisien, le club de la capitale se serait opposé au fait qu'il réalise ce stage au sein du club entraîné par Thomas Tuchel, l’ancien entraîneur du PSG, licencié en décembre 2020.

Joueur du PSG entre 2007 et 2015 avant de devenir adjoint de 2015 à 2020 et donc entraîneur des U19 depuis, Zoumana Camara n'a pas souhaité aller à l'encontre de la volonté de ses dirigeants et a ainsi abandonné l'idée de ce stage avec les Blues. Un choix pour le club londonien qui pouvait facilement s'expliquer étant donné ses rapports complices avec Thomas Tuchel, dont il avait été l'un des adjoints - responsable des coups de pied arrêtés - lors de leur collaboration durant plus de deux ans au PSG. À 42 ans, Zoumana Camara doit donc trouver un nouveau club étranger pour réaliser ce stage qui consiste à suivre durant une semaine les entraînements plus le match de la formation étrangère et rédiger, par la suite, un rapport.