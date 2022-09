Equipe de France, Real Madrid : le nouveau plan de Karim Benzema

La suite après cette publicité

Il était le grand absent de ce rassemblement des Bleus, et des dernières rencontres du Real Madrid. Victime d'une blessure musculaire face au Celtic le 9 septembre dernier, l'attaquant tricolore a donc manqué les deux rencontres de Ligue des Nations de la France, tout comme il avait raté plusieurs rencontres en club, dont ce derby madrilène. Une petite alerte, à quelques semaines de la Coupe du Monde.

Comme l'indique Defensa Central, Benzema a un plan en tête : tout faire pour éviter le moindre risque et arriver en forme au Mondial. Le joueur, qui enchaîne les matchs du haut de ses 34 ans, aurait même pu participer à cette trêve internationale, mais il a préféré ne pas prendre le risque de forcer et de se retrouver avec une blessure plus grave qui compromettrait sérieusement ses chances de participer à la compétition au Qatar.

Une politique 0 risque

Le média indique qu'actuellement, Karim Benzema prend soin de lui au maximum pour arriver à un niveau de forme optimal pour la Coupe du Monde, quitte à rater des matchs d'ici là. Après avoir manqué les quatre derniers matchs du Real Madrid, il devrait signer son retour face à Osasuna ce week-end, mais il est possible que d'ici le Mondial, il ne démarre pas tous les matchs comme c'est le cas actuellement. Ce qui arrange aussi le Real Madrid, qui comptera surtout sur lui pour la deuxième partie de la saison, quand les titres se joueront.

D'autant plus que Carlo Ancelotti a pu constater qu'il a des solutions de remplacement fiables, avec Rodrygo et Asensio qui sont capables d'évoluer dans un rôle de numéro neuf. Pas au niveau du Français forcément, mais l'équipe a des ressources pour faire mal quand le Français n'est pas là. Vous l'aurez compris, prudence maximale avec KB9 !