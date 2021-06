Tottenham : Moussa Sissoko réagit à la rumeur Mauricio Pochettino

La suite après cette publicité

Cet été, Tottenham va devoir trouver un nouvel entraîneur. Plusieurs pistes sont évoquées, dont celle menant à Mauricio Pochettino, déjà passé chez les Spurs récemment. Un retour inattendu mais pas impossible à écouter la presse britannique. Interrogé sur le sujet par nos soins, Moussa Sissoko a confié :

«Oui, j'ai été surpris de voir son nom sortir dans la presse. Il a quitté le club il n'y a pas si longtemps et il a signé au PSG il n'y a pas très longtemps aussi. Voir son nom cité dans les papiers, ça m'a un peu surpris. Mais je me dis aussi que c'est un peu normal que le président puisse penser à nouveau à lui car il a passé de bons moments ici et il a réussi à accomplir beaucoup de belles choses. Il a placé ce club à une position et un niveau où il n'avait jamais été. On verra bien comme beaucoup de noms sortent. Il est possible qu'aucun des entraîneurs cités ne vienne et qu'un autre soit choisi. On va être attentif à tout ça.»